Egyre több ország kötelezi tesztre a kínai turistákat: ezt lépi a magyar kormány

Olaszország után az Amerikai Egyesült Államok is bejelentette, hogy a Kínából érkezőknek beutazáskor Covid-tesztet kell csináltatniuk az MTI értesülései szerint. A HVG pedig most utánajárt annak, hogy várható-e, hogy Magyarországon hasonló szigorításokat vezessenek be.

Az olasz egészségügyi tárca még tegnap elrendelte a Kínából érkező utasok számára a kötelező Covid-tesztet. Ez azután történt, hogy kiderült, hogy a karácsonyi ünnepekre Olaszországba érkezők fele koronavírusosnak bizonyult a Malpensa milánói reptéren. Ezután nemsokkal az Egyesült Államok is bejelentette, hogy január 5-től minden 2 évnél idősebb, Kínából érkezőt megvizsgálnak. Az új szabály az állampolgárokra is érvényes lesz. ráadásul az utazóknak két napnál nem régebbi negatív koronavírustesttel kell rendelkezniük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hvg.hu ennek kapcsán felkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Koronavírus Központot egyaránt, hogy megtudja hazánkban várható-e bármilyen, a Kínából érkezőket érintő beutazási korlátozás, vagy Covid-tesztelés a repülőtéren. A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan monitorozza az akut légúti fertőzéseket okozó vírusokat, amelyről rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, figyelemmel kíséri az aktuális járványügyi helyzetet, és indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre – válaszolt a feltett kérdésre az NNK.

Címlapkép: Getty Images

