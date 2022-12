Hatalmas változásokat jelentett be a Volánbusz: erről mindenkinek tudnia kell!

A Volánbusz jármű-fiatalítási programjának keretében újabb 360 darab jármű beszerzésevalósulhat meg. A társaság buszparkjának hosszú távú, költséghatékony fenntarthatósága és a környezetvédelmi előnyök mellett elsődleges cél, hogy –a komfortos és biztonságos utazás révén –emelkedjen a szolgáltatási színvonal.

A most megjelent kiírásoknak köszönhetően 200 + 160 darab korszerű, környezetkímélő, EURO6 emissziós előírásoknak megfelelő dízelmotorral hajtott, alacsony belépésű, kéttengelyes szóló autóbusz érkezhet 2023-ban a Volánbuszhoz.

A 200 db klímás járműnek legalább 40 db ülőhellyel kell rendelkeznie és legalább 85 fő szállítására kell alkalmasnak lennie. A járművekkel szemben további elvárás a kerekesszék elhelyezésétbiztosító fedélzeti kialakítás és a felszállást segítő rámpa. A különböző vezetéstámogató rendszerek mellett ABS, ASR biztonsági funkciókat is tartalmaznia kell az autóbusznak, illetve az elektronikus utastájékoztatási-és kamerarendszer, valamint az utastéri USB csatlakozók is az elvárt felszereltség részei. A gyártónak gondoskodnia kell az autóbuszok utas-és vezető terének járványvédelmi megelőző kezeléséről is.

A pályázati kiírásban szereplő 160 darab alacsony belépésű autóbusznak legalább 45ülőhellyel kell rendelkeznie és legalább 80 fő egyidejű szállítására kell alkalmasnak lennie. Az egyéb főbb műszaki paraméterek hasonló kényelmi, műszaki és járványvédelmi elvárásokat támasztanak járművek vonatkozásában is.

A jármű-fiatalítási program kezdete óta már több mint 1800 új autóbusz állt forgalomba a társaságnál, ennek eredményeként 13,35 évről 10,9 évre csökkent a flotta átlagéletkora. A most induló eljárások mellett hamarosan 48 darab elektromos meghajtású és 164 darab gázüzemű járművel bővül a Volánbusz járműparkja, továbbá azzal a 47 darab csuklós autóbusszal, melyek beszerzési eljárása a közelmúltban sikeresen lezárult.

A MÁV–Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat. A busztársaság folyamatosan megújuló és modernizálódó járműállományával idén országszerte 530 millió utas szállításáról gondoskodott.

Képforrás: Krizsán Csaba, MTI/MTVA