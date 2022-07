Megszólalt a Fürdőszövetség elnöke: drágultak a strandbelépők, de nem eleget

Jelentős költségemelkedést kellett elkönyvelniük a fürdőknek, a belépők árai azonban nem követték a kiadásokat, átlagosan 20-25 százalékkal drágultak a fürdőjegyek, ennél nagyobb mértékű emelést nem mertek meglépni – árulta el az Infostartnak a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Miután a klasszikus strandszezon kezdete május 1-je, a nyári iskolai szünetre már minden magyarországi fürdő teljes kapacitással várja a vendégeket. Drágulás idén is van, bár a szükségesnek vélt emelést senki sem tudta vagy akarta meglépni, miután az olyan drasztikus mértékű lett volna, ami a vendégforgalom eséséhez vezethetett volna – mondta a lap megkeresésére Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

Emlékeztetett, az elmúlt két évben az önkormányzati, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági katonaságoknak, így a magyarországi fürdőüzemeltetők mintegy 95 százalékának jogszabály tiltotta az áremelést. Ez júniusban veszítette hatályát, a fürdők zöme pedig már meg is lépte az áremelést. Ennek mértéke jellemzően 20-25 százalék, de bizonyos jegytípusoknál, szolgáltatásoknál magasabb is lehet

– ismertette a főtitkár, aki szerint ennél magasabb mértékű emelésre lett volna szükség, hiszen például az energiaárak is drasztikusan elszálltak.

Tavalyhoz képest 70 és 200 százalék közötti áremelést kellett elszenvedniük az új áramszerződések miatt – panaszolta. De a vízkezelési anyagok ára sem csökkent, nem beszélve a minimálbér és a garantált bérminimum év elejei emeléséről, amik összességében mindenképp indokolttá tették azt a mértékű drágulást, amit most a fürdővendégek tapasztalhatnak – ismételte meg.