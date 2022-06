Elképesztő, ami a Balatonnál folyik: hét végére 30 fokos is lehet a tó

Már most mindenhol meghaladja a 25 fokot a Balaton hőmérséklete, ami pedig az időkép.hu szerint csak tovább fog emelkedni. A hétvégére akár 30 fokos is lehet a víz.

Tartós kánikula van a héten, olyan szinten, hogy a vörös riasztást is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A nagy melegben pedig a tavaink, folyóink hőmérséklete is tovább emelkedik, holott Balatonlellén és Gyenesdiáson már ma 27 fokos vizet mértek. Az elkövetkezendő napokban fennálló forróság és napsütés következtében pedig csütörtök-péntek magasságában pedig már 30 fokos is lehet legnagyobb tavunk vize.

Ráadásul jelentősebb csapadék se várható az elkövetkezendő napokban, így a párolgás mértéke is nőni fog, ami a vízszint csökkenésével jár. A Velencei-tó vízszintje pedig már most kezd kritikussá vállni: Agárnál mostanra már csak mindössze 83 centiméter a vízszint.