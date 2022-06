Nem tartja vissza a magyarokat a drágulás: eszeveszetten keresik a Balaton-parti szállásokat

Jól indult a balatoni turisztikai szezon az idén, a szállásfoglalásokban nem látszik visszaesés, az éttermekben sem csökkent a végszámlák összege, az árak emelkedése ellenére a vendégek részéről egyelőre nem érzékelhető spórolási kényszer - mondta el a Világgazdaságnak a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonos-ügyvezetője.

Csapody Balázs - aki a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke is - a lap pénteki számában úgy vélekedett, a pandémia alatt felpörgött belföldi turizmusból hosszú távon is profitálhat a Balaton, mert új vendégkört is nyert vele.

Az éttermi árakról szólva kifejtette: a tavalyhoz képest átlagosan 15 százalékos drágulás elengedhetetlen, de nagyon moderáltnak számít a tényleges és mindenki által érzékelhető áremelkedésekhez képest. Hozzátette, hogy a környékbeli országokban 30 százalékhoz közelít a vendéglátásban érvényesített áremelések mértéke.

A munkaerőhiány és részben a mérsékelt áremelések miatt az idén több balatoni étterem csökkentette a nyitvatartási idejét, így akár 30-40 százalékkal kisebb létszámú személyzettel is képes megfelelő szinten üzemelni. Akad, ahol az ebéd és a vacsoraidő között van zárva a vendéglő, mint az a mediterrán országokból már ismerős, mások viszont teljes szünnapokat vezettek be.

Az energiaárak robbanása konyhatechnológiai fejlesztésekre is rákényszeríti a vendéglátósokat a kisebb energiafelhasználás érdekében, az alapanyagköltségeket pedig az étlap racionalizálásával, a szűkebb, szezonális választékkal igyekeznek optimalizálni - mondta szakember.