Kegyetlen UV-sugárzás fenyegeti a magyarokat: erre mindenkinek nagyon figyelnie kell kedden

Kedden csaknem az ország teljes területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B-sugárzás várható – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Dél-Dunántúl, valamint Pest és Budapest területének több mint 50 százalékán az előre jelzett UV-index a 8-as értéket is meghaladja, ezért ezekre a területekre extrém sugárzás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.

Normál bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - írják.

Napközben egyékbént kezdetben sok lesz a napsütés, de késő délutántól nyugat felől hidegfront érkezik. Késő délutántól - elsősorban a nyugati országrészben - felhőszakadás kíséretében záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként a szél is megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A nappali maximumok 26 és 32 fok között várhatók.

Szerdán és csütörtökön sokfelé kell esőre számítani, és átmenetileg a levegő is lehűl. Szerdán a Tiszántúl kivételével több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás is kialakulhat. A Dunántúlon a legnagyobb a csapadék esélye. Délutánra a Dunántúlon 21 és 25, keleten 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A frontális felhőzet csütörtökön is felettünk marad, többfelé várható ismétlődő jelleggel eső, zápor, zivatar. Az északias szél élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz. Délutánra is csak nagyrészt 21 és 27 fok közé melegszik fel a levegő, ennél északkeleten lehet kicsivel melegebb. A felhők péntektől fokozatosan eloszlanak, és a legmagasabb hőmérsékletek visszatérnek a 30 fok fölötti tartományba. A Balaton jelenleg Siófoknál 22 fokos, a Velencei-tó Agárdnál 25 fokos.