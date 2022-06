Kiadták a riasztást: zivatarok, felhőszakadás, viharos széllökések várhatók egész nap

A záporos, zivataros csapadékzóna tovább mozog kelet felé, mögötte felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Este a nyugati megyékben van esély újabb záporok, zivatarok kialakulására. Erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között valószínű. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.

A záporos, zivataros tömbök fokozatosan kelet felé haladnak, a reggeli, délelőtti órák folyamán előbb a Dunától keletre fekvő területekre, majd a Tiszántúlra koncentrálódik a csapadékkal együtt a zivatartevékenység is. A kiterjedtebb csapadékzónák a déli órák környékén hagyhatják el keleti határainkat. Kezdetben a Dunántúl északkeleti, keleti harmadán, a főváros tágabb környezetében, később az Északi-középhegységben, illetve az Alföld északi tájain van esély intenzív zivatarokra is, amelyeket elsősorban felhőszakadás (> 25-30 mm) kísérhet, azonban kisebb eséllyel jégeső (ált. 1-2 cm-t nem meghaladó), illetve erős vagy viharos széllökések is társulhatnak hozzájuk.

Délután és este a nagyobb területet is érintő zivatarzónák távozását követően szombat délután a középső és keleti tájakon továbbra is kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok kialakulásához, de várhatóan már jóval kisebb számban jöhetnek létre a képződő gomolyfelhőkből. A késő délutáni, esti órákban azonban elsősorban a nyugati megyékben már újra nagyobb valószínűséggel számíthatunk zivatarokra. Ott egy-két hevesebb zivatar is előfordulhat (bár valószínűségük alacsony): ekkor már inkább a nagyobb méretű (akár 2 cm-t elérő, esetleg meghaladó) jég, illetve az átmeneti viharos (> 65-75 km/h) szél lehetnek az elsődleges veszélyes kísérőjelenségek, de ilyenkor is előfordulhat intenzív csapadéktevékenység (rövid idő alatt > 15-25 mm).