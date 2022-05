Gyereknapi programok a fővárosban: kiállítás, mozi, koncertek várják a kicsiket és nagyokat

A Puskin mozi először tart gyereknapi vetítéssorozatot 2022-ben, a Müpában mesekoncert és sok kedvelt fellépő várja a kicsiket, nagyokat. Gyereknap lesz a Vasúttörténeti Parkban, a Várkert Bazárban és a Nemzeti Múzeumban is. Várja a kirándulni vágyókat a Gyermekvasút, és vasárnap egy százévesnél is régebbi villamossal lehet utazni a Hűvösvölgybe. Megnyílnak a tűzoltóságok kapui is a gyermekek előtt vasárnap, illetve az Állatkert is egész hétvégén színes programokkal várja a látogatókat.

Csupamozi gyereknap a Puskinban

Csupamozi gyereknap címmel szerveznek programot május 29-én, vasárnap a Puskin moziban, ahol családi filmek, animációs játszóház és mozitörténeti körséta is várja a látogatókat. A Budapest Film Zrt. május 29-én először rendez a filmszínház rejtelmeibe beavató tematikus családi programot artmoziban. Gyerek- és ifjúsági filmeket vetítenek, animációs játszóházat és mozitörténeti körsétát szerveznek, archív moziplakátokat lapozhatnak az érdeklődők és a gépészek segítségével megismerhetik a régi mozis formátumok (Super8 / 16mm / 35mm) múltját.

A programokat távmozis vetítésekkel is kiegészítik, hogy azok számára is kínáljanak filmeket gyereknapra, akik személyesen nem tudnak részt venni az eseményen. A Távmozi műsorán a Mágikus állatok iskolája című kalandfilm, valamint a Bachmann tanár úr és az osztálya című dokumentumfilm is helyet kapott.

A Puskin mozi gyereknapi programján szerepel többek között animációs rövidfilm-válogatás, az Encanto, a Pirula panda, a Luca és a Lelki ismeretek című animációsfilm. A farkas és az oroszlán, valamint a Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő című családi kalandfilm, a Vademberek hajszája és a Licorice Pizza című vígjáték, valamint a Sráckor című film is látható.

Az összes program egy karszalaggal látogatható, kivéve A hattyúk tava című balettelőadás, amely külön helyáras, 3500 forintos belépővel nézhető meg. A karszalagok a Puskin mozi pénztárában 1000 forintos áron kaphatók. A Távmozi belépő ára 990 forint. A részletes program itt érhető el.

Gyereknap a Müpában könnyűzenével

A gyermekközönség kedvenc zenekarai mellett Csorba Lóci, Lábas Viki, Vitáris Iván mesehősök bőrébe bújva, a Búgócsiga Zenede, Rutkai Bori Bandája, Laposa Julcsi és zenekara, és a Mörk is gyerekekre hangolt produkcióval érkezik a Müpa ingyenes gyermeknapi rendezvényére vasárnap a Cifra Palota XXL-re. Május 29-én az épületben és a Duna-parti téren az egészen apróktól az óvodásokon át a kisiskolásokig mindenki megtalálja a maga programját 10-től 15 óráig - közölték a szervezők.

A Fesztivál Színházban kétszer is előadják a Szabó T. Anna meséjéből készült Égigérő muzsika című mesekoncertet, amelynek története hétköznapi szorongásainkra ad jókedvű, szellemes, zenés-dalos választ. Az előadás szereplőit a hazai zenei és színházi élet krémje kelti életre, a humoros párbeszédekkel tűzdelt kalandos történetet a Lóci játszik zenekar frontembere, Csorba Lóci és a hegedűművész Farkas Izsák által vezetett nyolcfős zenekar kíséri. Csorba Lóci emellett Balla Eszter, Dánielfy Gergő, Gubik Petra, Horváth Kristóf "Színész Bob", Gerendás Péter, Vitáris Iván vagy Lábas Viki mellett egy mesehős bőrébe is bújik.

A gyereknapon ott lesznek a korábbi Cifra Paloták sztárjai, a Búgócsiga Zenede muzsikusai, Laposa Julcsi vidám népi játékai, Benedek Kriszta Kerekítő foglalkozása vagy Rutkai Bori horgolt bábjai. Aki hangszer nélkül érkezik, annak a Bélaműhely ajánlja ipari hulladékokból, kimustrált használati tárgyakból, hordókból, csövekből, bicikli- és számítógép-alkatrészekből, teknőkből és serpenyőkből készített hangkeltő eszközeit.

Az Átriumban elhelyezett színpad előtt délelőtt a Szamárfül Projekt brémai muzsikusokról szóló történetét a Pereputty együttes Pirosmalac című népzenés bábjátéka váltja, majd a Superar kórus Dallamdetektívek című interaktív koncertmeséje kínál kikapcsolódást a család minden tagjának. Az önálló aktivitásra vágyó gyerekeket kreatív- és kézműves-foglalkozások, érzékenyítő játékos akadálypályák, kosaras körhinta és különböző szabadtéri erőpróbák is várják.

Gyereknap a Vasúttörténeti Parkban

Két év kihagyás után idén ismét megrendezik a Gyereknapot a Vasúttörténeti Parkban a hétvégén, a kétnapos eseményen nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság is - tudatták a szervezők. A hétvégén koncertek, bábelőadások, interaktív programok, közlekedésbiztonsági bemutatók és edukációs játékok várják a családokat - olvasható a közleményben.

Mint írják, az edukációs programok részeként a gyerekek játékos formában tanulhatnak például a közlekedésbiztonságról. Ezek az interaktív programok már hagyományosan részei a gyereknapi eseménynek, a Kresztergom szervezésű mini KRESZ parkkal, KRESZ oktatással, ügyességi pályákkal, valamint egy mókás "turmix bringával" is várják a gyerekeket. A helyszínen kiállított rendőrautót és tűzoltóautót közelről is tanulmányozhatják a gyerekek, sőt egy teljes műszaki mentéshez használt szakfelszereléssel ellátott katasztrófavédelmi gépjármű is megtekinthető lesz.

A tájékoztatás szerint a gyerekek a fényvédelemről is tanulhatnak, emellett pedig a környezetvédelem és fenntarthatóság témájában is lesznek programok. A szervezők szelektív hulladékgyűjtő szigeteket telepítenek majd, valamint száműzték a műanyag poharakat és evőeszközöket is, a gyerekek pedig Mimó és Csipek környezetvédelmi játékait is kipróbálhatják.

A közlemény felidézi, hogy szombaton Halász Judit, Kalap Jakab Bábkoncert, valamint Farkasházi Réka és a Tintanyúl együttes lép fel. Vasárnap a Rutkai Bori Banda, a Fabula Bábszínház és a Zabszalma Együttes szórakoztatja a látogatókat. Mindkét nap fellép a NemAdomFel együttes, és közös jógázásra is lesz lehetőség. Az érdeklődők a Nyugati Pályaudvarról a Vasúttörténeti Parkba tartó, nosztalgia különvonattal látogathatnak ki a gyereknapra. A gyereknapi különvonat napi 3 alkalommal indul útjára. A rendezvényre minden 14 alatti gyermeknek ingyenes a belépés. Bővebb információk a programról a itt.

Műfajok találkozása a Várkert Bazárban

Könnyű- és klasszikus zenei koncertek, irodalom, pszichológia, film, tánc, tudomány, kiállítások és tematikus séták is várják az érdeklődőket a Várkert Bazár Műfajok találkozása című nyári rendezvénysorozatán. "A kerti programok május 29-én vasárnap a részben ingyenes gyereknapi kínálattal indulnak" - ismertette Sikota Krisztina, a Várkapitányság NZrt. vezérigazgató-helyettese. Mint kiemelte, a gyereknapi programok között lesz Föld körüli kalandtúra játékos feladatokkal, vezetett séták a Várban található állatok jegyében, valamint a Csipkerózsika táncelőadás.

Vasárnap színes programokkal várja a családokat a Gyermekvasút

Színes programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a hűvösvölgyi végállomáson május 29-én, a Gyermeknapon. Vasárnap a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A rendezvényen a vonatok 40-50 percenként járnak, és nosztalgiavonat is közlekedik - áll a közleményben.

A közlemény szerint a kisebbeknek lesz arcfestés, óriás színező, óriás társasjáték, alkotóház, ugrálóvár és akadálypálya is. A színpadon 11 órakor fellép a Mesekocsi Színház, később zsonglőrbemutató szórakoztatja a nézőket, akik a családi kvízversenyben is részt vehetnek. Az érdeklődők kívül-belül megnézhetnek egy tűzoltóautót és felszállhatnak a Volánbusz karrierjáratára, ahol kipróbálhatják az autóbusz-vezetéstechnikai szimulátort. A vasútrajongók hajtányozhatnak és több terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.

A KRESZ pályán a helyes közlekedés szabályaival is megismerkedhetnek a gyerekek - ismertették. A MÁV Zrt. a rendezvényre érkezőknek javasolja, hogy közösségi közlekedéssel vagy kisvasúttal érkezzenek a helyszínre, parkolni csak a P+R parkolókban lehet.

Százévesnél is régebbi villamossal lehet utazni a Hűvösvölgybe

Egy több mint százéves villamos-motorkocsival is lehet utazni vasárnap, a gyereknapon a fővárosi Széll Kálmán tér és a Hűvösvölgy között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A 2624-es pályaszámú, BVVV "G" típusú villamos 1906-ban készült Budán, a Schlick Gépgyár Rt.-nél. Az eredetileg favázas járművet 53 év közlekedés után, 1959-ben "acélvázasították", és még 25 éven át szolgálta a budapesti utazóközönséget. Ezután a villamos Hollandiába került, 2004-ben hozták vissza Magyarországra, és azóta a BKV Zrt. nosztalgiaflottájának tagja - írták.

A villamos vasárnap az N56-os vonalon közlekedik. A járat menetrendje itt érhető el. Emellett egész hétvégén közlekedik az N19-es nosztalgiajárat a Deák tér-Szent Gellért tér-Műegyetem-Katinyi mártírok parkja útvonalon.

Gyereknapi programok és szülőmegőrző a Magyar Nemzeti Múzeumban

Gyereknapi programokkal és "szülőmegőrzővel" is várja a látogatókat vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM). A gyereknapi programsorozaton régészek bőrébe bújva, kincsek és ókori hősök nyomába eredhetnek a látogatók - olvasható az MNM közleményében. Vasárnap 10 órától változatos programokkal és előadásokkal, tárgykészítő foglalkozásokkal és mesékkel várják az érdeklődőket a Múzeumban és a Múzeumkertben.

Hétéves kortól a gyerekek feltehetik kérdéseiket egy római polgárnak a Lapidáriumban az Ókori hősök programon, valamint a régészeti homokozóban maguk is kipróbálhatják, mit csinál a régész. Nyolcéves kortól arra kereshetik a választ, hogyan kerülnek elő a kincsek, és mi a teendő, ha az ember kincset talál a földben. Minderre a Kincset érő közösség kiállításban derül fény.

A család együtt eredhet ősi kincsek nyomába a családi kincskeresőben. A program végén korhű eszközökkel megeleveníthetik a múltat egy greenboxban készült fénykép segítségével.

Az óvodásokat Fábián Éva mesemondó kalauzolja el Dudás Dömötör mesés világába. Mesés kincsek és kincsek mesés legendái elevenednek meg, amelyeket Szabó Zoltán kísér magyar pásztorhangszereken. A program 10 óra 30 perckor és 12 óra 30 perckor kezdődik, a részvételhez regisztráció szükséges. Mint írják, vasárnap a szülőket "felnőttmegőrzőben", tematikus tárlatvezetésekkel várják. A felnőtteknek szóló programok már szombaton, a Régészet napján elkezdődnek, aznap többek között az ősi hunok életéről és a sírrablásokról, valamint az eltűnt kolostorok megtalálásának legjobb módszereiről tudhatnak meg többet az érdeklődők.

Kisállatokkal, lepkekerttel készül az Állatkert a hétvégére

Május utolsó vasárnapjára, azaz a gyermeknapra és az azt megelőző szombati napra is számos látnivalóval, programmal készül a Fővárosi Állat- és Növénykert. Meg lehet csodálni például a kéthónapos manul, azaz pusztaimacska-kölyköket, a Pálmaházban látható, ugyancsak most tavasszal született aranyoroszlánmajom- és éjimajom-kölyköket, a kis muntyákszarvast, valamint az állatkerti Majorságban cseperedő kecskegidákat, bárányokat és Ellát, a kis marhát is. Vannak olyan állatok is, amelyek tavaly jöttek világra, de most is cseperedőben vannak: köztük a két perzsaleopárd-kölyök és a 13 hónapos kiselefánt a legnépszerűbb - áll a közleményben.

Szombaton és vasárnap napi 24 program, látványetetés, állatbemutató várja a gyerekeket.

Látványetetéseket tartanak például a sörényes hangyászoknál, az óriásvidráknál, a pingvineknél, a keáknál, a denevéreknél és a gorilláknál is, de lesz kertészeti bemutató, trópusi növényszemle, bonsaibemutató, elefántiskola, oroszlánfóka-tréning és merüléses cápaetetés is. Szombaton 11 és 14 órakor a Budapesti Fesztiválzenekar művészei adnak kamarakoncertet a főbejáratnál. Vasárnap az Egy Csepp Figyelem Alapítvány jóvoltából ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést tartanak.

Vasárnap a Varázshegyben, azon belül is az Óriások csarnokában Lego mozaiképítés várja a gyerekeket a Tekerd! Egyesület jóvoltából, vasárnap 11 órai kezdettel pedig ugyanitt Vincze Adrienn, a National Geographic hivatalos fotósa és edukátora mesél a természetfotózásról és sok más érdekességről.

Szombaton nyit az Állatkert szezonális bemutatóhelye, a Lepkekert, 24 színpompás trópusi - nagyrészt Közép- és Dél-Amerikában őshonos lepkefaj hatszáznál is több egyedével. A látogatók a lepkék között sétálgathatnak, meg lehet nézni a bábszekrényt is, amelyben a bábokból rendszeresen kelnek ki újabb és újabb lepkék úgy, hogy a kikelés teljes folyamata megfigyelhető.

Megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából vasárnap

Gyermeknap alkalmából megnyílnak a tűzoltóságok kapui az érdeklődők előtt vasárnap. Az idén újabb önkéntes tűzoltóságok is csatlakoztak az akcióhoz, így már az ország 383 pontján várják a tűzoltók a gyerekeket, szüleiket és kísérőiket. "Minden gyermek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyermeknapon lehetőséget is biztosít erre" - olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának közleményében.

A 148 hivatásos tűzoltóság mellett 235 önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület is fogadja a tűzoltók munkája iránt érdeklődő gyerekeket. Mint írják, az elmúlt években a járvány miatt nem tudták fogadni a gyerekeket, azonban most újra megismerkedhetnek a tűzoltók izgalmas életével. A nap folyamán a tűzoltók több próbariasztást is tartanak, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők.

Az tűzoltólaktanyák ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatók 10 órától 16 óráig. A résztvevő hivatásos tűzoltóságok listája ezen a linken érhető el. A résztvevő önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok listája pedig ezen a linken érhető el.