Megint csúnyán elromlik az időjárás: saras esőt kapunk a nyakunkba

Az utóbbi hetekben szinte már óramű pontossággal érkezik a szaharai por minden hétvégén az országba, így nem meglepő, hogy most is ez vár ránk.

Az Országos Meterológiai Szolgálat Facebook oldalán jelentette be, hogy több hullámban érkezik a szaharai eredetű por a légkörbe, és a mai csapadék miatt ahogyan eddig is, most is saras esővel jár. Ez pedig nyomot hagyhat a gépjárműveken és a tereptárgyakon egyaránt.

Ezekhez a sáros esőkhöz pedig a jelek szerint kénytelenek leszünk hozzászokni, hiszen több magyar kutató is alátámasztotta, hogy a Szaharából Európába érkező por mennyisége az elmúlt tíz évben megsokszorozódott.

Ennek az az egyik oka, több ciklon alakult ki, amely a sivatagban felveri a port és keresztülfújja azt a Földközi-tengeren. Emellett pedig a sarkvidékek jobban melegszenek, mint a trópusok, ami miatt a hőmérséklet-különbség csökken. Ezért pedig a nyugat-keleti áramlás is gyengül és egyre gyakoribbá válnak a saras-esős helyek.