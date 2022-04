Óriási probléma lesz több százezer magyar irataival: erre senki sem készült föl

2020. tavasszal a koronavírus-járvány berobbanása miatt a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét a veszélyhelyzet végeután még 120 napig. Ezzel akkor el lehetett kerülni a tömegeket a kormányablakoknál, most viszont több mint félmillió okmány fog lejárni június végén – írja a G7.

A koronavírus-járvány miatt meghosszabbított okmányok érvényessége idén június 30-án lejár , ezzel pedig több mint 500 ezer jogosítvány, személyigazolvány és útlevél veszti érvényét. Szintén le fognak járni a 2019/2020-as tanév alatt érvényesített diákigazolványok is. Ugyan ezeket az okmányokat itthon lehet még használni, külföldön viszont már más a helyzet, úgyhogy érdemes ellenőrizni, hogy érvényes útiokmányokkal vagy jogosítvánnyal induljunk útnak, különben kellemetlen meglepetések érhetnek. A lejárt okmányok elfogadása egyébként lehetővé tette, hogy az is tudjon szavazni április 3-án, aki addig nem újította meg a személyigazolványát, útlevelét vagy jogosítványát.

A lap számításai szerint összesen 630 ezer okmány fog lejárni június végén, 350 ezer személyi igazolvány és 280 ezer vezetői engedély. Ez nagyjából 350-400 ezer embert érinthet. Ugyan az okmányok egyszerre is meghosszabbíthatók, azonban a kormányablakok már most is annyira leterheltek, hogy hosszas várakozással kell számolni. Budapesten és Pest megyében a legrosszabb a helyzett, itt akár két hónap is kell várni, hogy sorra kerüljünk. A problémát újabb időpontok bevezetésével lehetne megoldani, de az sem kizárt, hogy újra meghosszabbítják a lejárt okmányok érvényességét, ígyviszont tovább tolódik ezeknek a megújítása.

(Címlapkép - Vasvári Tamás, MTI/MTVA)