Nem várt ország lehet az idei nyár slágere: rengeteg magyar utazhat ide 2022-ben

Hazánk népszerű úti cél egy utazási portál globális foglalási adatai szerint: a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 21. helyen áll a foglalások számát tekintve, 11 helyet javítva 2019-hez képest. A kontinensen belüli utazók körében népszerűbb, mint tavaly, idén Magyarország a 12. helyen áll. A mediterrán országok a nyári kedvencek a régióban, legtöbb honfitársunk a korábbi évekhez hasonlóan idén is Spanyolországba utazik.

A Kiwi.com arra volt kíváncsi, hogy idén hogy alakulnak a foglalások globálisan, Európából, illetve hazánkból, és hogy a korábbi évekhez képest van-e változás.

Hazánk 2019-ben az oldal globális foglalási listájának a 32. helyén szerepelt, tavaly pedig már a 21. helyre lépett elő, amely helyét idén az eddigi foglalások összesítése alapján őrzi, sőt, ha csak a nyári hónapokat nézzük, akkor a 17. helyen áll. Az Európából történő foglalások esetében is évről évre előkelőbb helyre kerül Magyarország. 2019-ben a 19. legnépszerűbb ország volt, tavaly már a 14., idén pedig a 12. helyet foglalja el az eddigi adatok alapján.

Spanyolország a legkelendőbb úti cél

A globális foglalási listát idén is az Amerikai Egyesült Államok vezeti, ahogy tavaly és a koronavírusjárvány megjelenése előtt is tette. 2019-ben a 2. legnépszerűbb úti cél Spanyolország volt, amelyet akkor az Egyesült Királyság követett. Utóbbi tavaly már kiesett a TOP3-ból és az idei eddigi foglalások alapján is az 5. helyen szerepel. A 2021-es TOP3 foglalási lista és az idei eddigi összesítésben az országok változatlanok, pusztán helycsere történt a 2. és a 3. helyen, és míg tavaly Olaszország volt a 2. és Spanyolország a 3., addig idén az európai desztinációk közül a spanyolok viszik a prímet.

Az Európából történő foglalásokat ismét Spanyolország vezeti idén, ezt követi a tavalyi győztes, Olaszország. A hazai foglalások az első két hely terén a kontinenshez hasonlóak, de míg Európából az Egyesült Királyság áll e lista 3. helyén, addig tőlünk Olaszország után Németországba repülhetnek a legtöbben idén.

Spanyol-olasz-görög: a nyári hármas

A portál eddigi idei adatai alapján a legtöbb magyar Spanyolországba megy vakációzni, és a globális és európai adatokkal megegyezően ezen lista 2. és 3. helyén Olaszország és Görögország áll. A csehek és a lengyelek az olasz tengerpartot részesíthetik előnyben idén, míg szlovák szomszédaink leginkább Görögországba repülhetnek.