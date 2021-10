Megszólalt a BKK: hétfőtől komoly pénzbírságot kaphat, aki nem hord maszkot

Szigorításokra számíthatunk ország-szerte, hétfőtől a BKK járatain kötelezővé válik az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt hétfőtől ismét kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése a közösségi közlekedési eszközökön, valamint az állomásokon és a megállóhelyeken - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A BKK közölte azt is, hogy kizárhatók az utazásból mindazok, akik nem tesznek eleget a maszkviselési kötelezettségnek, és akár 8000 forintos helyszíni pótdíjat is kiszabhatnak rájuk. A maszkviselés alól ezúttal is felmentést kapnak a 6 év alatti gyermekek, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élők - írták.

A rendszeres fertőtlenítésnek és a maszkviselésnek köszönhetően a közösségi közlekedés továbbra is biztonságos választás. A szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk az egyik leghatékonyabb eszköze a járvány elleni küzdelemnek - olvasható a közleményben.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a jegy- és bérletvásárlás legbiztonságosabb módja a mobiljegy-alkalmazás, amelynek segítségével az okostelefonokról bárhonnan megvásárolhatók a napijegyek és a bérletek.