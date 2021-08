Ekkortól lehet ingyenes a BKV 14 év alatt, felgyorsulhat a Blaha felújítása: itt vannak a részletek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptemberben tárgyalja a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely javaslatait, így a 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedését is. A főpolgármester a Facebookon jelentette be többek között azt is, hogy felgyordítanák a Blaha felújítását, és a Nagykörúton is több változtatást eszközölnek a dugók csökkentése érdekéen.

Már szeptembertől ingyenes lehet a közösségi közlekedés a 14 éven alattiaknak; ezzel is vissza akarják csalogatni az utasokat a közösségi közlekedésbe, mert járványügyi szempontból biztonságos tömegközledni - jelentette be Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A főpolgármester azt is közölte, gyorsítják a felújításokat a Blaha Lujza téren, 2022 végére a tervek szerint végeznek, szeptemberben viszont már visszaadnák a Rákóczi utat az autósoknak. Közölte még, hogy a Pesti alsó rakpart felújítását a Lánchídtól délre csak azután kezdik meg, hogy a Blaha elkészült. Emellett alternatív útvonalakat nyitnak a belvárosban, a Dohány és Wesselényit például már megnyitották, ahogy a Honvéd-Nádor utcát is a Bajcsy tehermentesítésére, módosítások lesznek a Nagykörúton az autós forgalom érdekében: például visszaállítják az eredeti 2x2 sávot a Corvin negyednél a Ferenc körút irányából az autósoknak, de a biciklisáv megmarad. Valamint átalakítják a lámpaprogramot a Nagykörúton az autós közlekedés javítására, ezzel a feltételezések szerint plusz harminc százalékos kapacitást tudnak adni a körúton közlekedőknek. Ezek egyelőre javaslatok a főpolgármester szerint, szeptemberben viszik a pontokat a fővárosi közgyűlés elé. A cél, hogy kisebb legyen a közlekedési terhelés, elégedettek legyenek a budapestiek, javuljon a fővárosiak életminősége, és minél többen térjenek vissza a közösségi közlekedéshez - sorolta a főpolgármester. Kifejtette azt is, hogy az M3-as metrót 2023 júniusának végéig tervezik befejezni, a Lánchidat pedig 2023-ban, de a közlekedés már 2022-ben újraindul, közben pedig a Pesti alsó rakpartot is újítják. Emellett Karácsony ismertette, a budapesti autósok 14 százaléka közlekedik a Nagykörúton, 86 százalék pedig a villamoson utazók, gyalogosok és biciklisek.

