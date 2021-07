Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. július 15.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. július 15.

Névnap

Henrik, Roland

Deviza árfolyam

EUR: 358.74 Ft

CHF: 331.52 Ft

GBP: 419.67 Ft

USD: 303.05 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. július 14.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 7, 8, 14, 15, 17, 25



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 52 db

5-ös találat: 2559 db

4-es találat: 40004 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 15570 Ft

MOL: 2402 Ft

RICHTER: 8010 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.07.16: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, többfelé - legkisebb eséllyel északnyugaton - záporral, zivatarral, amely a nap bármely szakában kialakulhat. A Dunántúlon az északias szél sokfelé megélénkül, de zivatarban erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 13, 20, a legmelegebb délutáni órákban 27, 32 fok várható.

2021.07.17: Erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk sokfelé záporral, zivatarral, de a nyugati, délnyugati megyékben zártabb felhőtakaró, tartós eső is valószínű, ott területi átlagban is jelentős mennyiség hullhat. Az északias szelet a Dunántúl nyugati részén erős lökések kísérhetik, illetve zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 14 és 20, a délutáni órákban 24 és 33 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hűvösebb idő nyugaton, délnyugaton, melegebb pedig keleten, északkeleten lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2021.07.15. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hidegfront jellegű hatásra számíthatunk. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2021.07.14)

