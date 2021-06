Hivatalos: Szlovákia elismeri a magyar oltási igazolványokat és az orosz, kínai oltóanyagokat is

Szlovákia el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn, Martin Klus szlovák külügyi államtitkár bejelentésére hivatkozva.

Szlovákia ezt már jelezte is Magyarországnak - mondta Martin Klus a hírügynökségi jelentés szerint. Ivan Korcok szlovák külügyminiszter hétfőn ugyancsak a koronavírus elleni oltások témájában nyilatkozva azt mondta: országa várhatóan minden külföldi esetében el fogja fogadni az orosz Szputnyik V vakcinával elvégzett oltást, tekintettel arra, hogy az orosz oltóanyag Szlovákiában is engedélyezve van és azt Magyarországon is használják.

Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban hétfőtől kezdték használni a Szputnyik V orosz vakcinát, korábban csak a Pfizer/Biontech, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait használták. Az ország még márciusban 2 millió adag Szputnyik V oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le.

A Szputnyik V beszerzése kapcsán korábban több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság is kialakult a négypárti szlovák koalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt. Az oltóanyagot - amelyről a szlovák gyógyszerfelügyelet (SÚKL) különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljeskörű szakvéleményt - végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni.

Közben a szlovák egészségügyi minisztérium hétfőn bejelentette: terveik szerint már a napokban elkezdik a koronavírus elleni oltások beadását a 12 és 15 év közötti gyerekek korosztályában is.

A mintegy öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint hétfőig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1 millió 821 ezer volt, közülük közel 952 ezren már a második oltásadagot is megkapták.

Szlovákiában három hónapja kezdtek javulni a járványügyi adatok, és május végére az újonnan kimutatott fertőzések napi esetszáma a legutóbb tavaly szeptemberben tapasztalt szintre esett vissza, s azóta ezen a viszonylag alacsony szinten stagnál. Az NCZI adatai szerint vasárnap közel háromszáz embert kezeltek kórházban a betegséggel, a kórnak tulajdonított halálesetek száma pedig 10-el, 12 414-re emelkedett. Vasárnap mintegy ezer PCR tesztből azok kevesebb mint 2 százaléka bizonyult pozitívnak.