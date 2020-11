10 pompás kilátó Budapest környékén: a panoráma egyszerűen lenyűgöző

Budapest és környéke annak is rengeteg új arcát tudja megmutatni, aki régóta itt él. Különösen akkor, ha a magasból tárul elénk a főváros panorámája. Vegyünk egy túracipőt és egy fényképezőgépet magunkhoz és irány tíz kilátó, amely más perspetkívából mutatja meg ezt a csodálatos metropoliszt.

Van, amikor nincs időnk hosszabb túrára menni. Amikor nem tudunk elmenni kirándulni Magyarország valamelyik csodálatos nemzeti parkjába, egy hosszabb utazásra. Ám sokszor ilyenkor is szeretnénk a városi forgatagból kikerülni, a betondzsungelt inkább madártávlatból szemlélni egy erdő közepéről.

Könnyen megtehetjük ezt a főváros környékén is, van olyan kilátó is, amelyik tömegközlekedéssel mindössze fél óra a belvárosból.

Ha pedig egy kicsit jobban ráérünk, mehetünk messzebbre is. Különleges helyszínek, rendkívüli panorámák, érdekes építmények. Tíz budapesti kilátót szedtünk most össze.



Merzse-mocsár kilátó

A Budapest egyetlen igazi mocsaraként is emlegetett terület közvetlenül a ferihegyi reptér szomszédságában fekszik. A háborítatlan vizes élőhelyet egy 15 állomásos tanösvényen ismerhetjük meg. A kilátónál egy pihenőhely is van, ahol piknikezni is lehet, az útvonal pedig nem különösebben nehéz.

Kertvárosi-kilátó (Reformátorok parkja)



Az elején szubjektív véleményként elöljáróban fontosnak tartom megjegyezni, hogy maga a kilátó is remekül néz ki, főleg éjszaka kivilágítva. A reformáció félezredik évfordulójára létesített közparkban sétány, szökőkút és a vallási megújulás alakjainak mellszobrai veszik körbe a magaslest. Száz lépcsőn juthatunk el a tizenhét méretes kilátó tetejére, ahonnan minden nap fél nyolctól fél nyolcig (hétvégén fél tízig) csodálhatjuk meg a terület körpanorámáját.

Árpád-kilátó

A 2. kerületi Látó-hegyen közel száz éve húzták fel a mai napig használt építményt szinte csak terméskövet, fát és természetes kötőanyagokat felhasználva ehhez, 2001-ben felújították, de nagyrészt ma is az eredeti formáját őrzi. A fedett kilátóból a város belső részét csodálhatjuk meg, a teraszról szinte az egész várost, a Dunát és a Budai-hegység egy részét is láthatjuk. Odafelé pedig tényleg érdemes túracipőt húzni, több útvonal is megy arra, de kifejezetten rövid az odavezető út.

Erzsébet-kilátó



János, legyen fenn a János-hegyen! A főváros legmagasabb pontjáról, több mint fél kilométer magasról igazán széles perspektívában láthatjuk az összes épületet, teret és a Dunát is. Libegőn, busszal, vonattal és a Gyermekvasúttal is eljuthatunk idáig.

Kaán Károly-kilátó



A panoráma hasonló, mint az Erzsébet-kilátóból, de ez hetven méterrel magasabban van. A teraszos kilátón felfelé haladva egyre szélesebb panoráma tárul elénk. A helyet gyalog tudjuk megközelíteni, röviddel, mielőtt odaérünk választhatunk, hogy továbbra is a jelzést követjük, hogy így kényelmesebben jussunk fel, vagy egy jobbra elágazó rövidebb, de meredekebb utat választunk. Ez a kilátó nagyon közel van, a belvárosból tíz perc buszozás után már ott is vagyunk!

Makovecz Imre-kilátó

A világhírű magyar építész a létesítmény építésekor a 70-es évek végén a pilisi erdészet főmérnöke volt, ezért viseli a nevét. A Kis-Hárs-hegy tetején, Kurucles és Lipótmező határán lévő kilátóba harminc fokú csigalépcső visz fel, melyek eredetileg vasúti talpfákból készültek. Körülötte tisztás padokkal és asztalokkal, illetve a Gyermekvasút mellette húzódó vonalával, de busszal és túraútvonalon is eljuthatunk idáig.

József-hegyi kilátó

Az itt lévő kis parkot a hetvenes években újították fel, szép panoráma tárul fel innen a városra és a környező hegyekre, még ha egy részét ki is takarják a fák. Az egyébként egy víztározón létesült kilátó bár kevésbé forgalmas, érdemes meglátogatni, például, mert közvetlenül a folyóparton áll. Az építményre egy jól karbantartott csigalépcső visz fel. A hely egy átszállással a belvárosból fél óra tömegközlekedéssel.

Guckler Károly-kilátó



A Hármashatár-hegy 495 méter magas csúcsán öt éve épült kilátó névadója az a 19. századi erdőmester, aki sokat tett, hogy a tűzifára éhes lakosság után újra benépesítse a környékbeli hegyeket. A szabályos nyolcszög alaprajzú építményt egy második világháborús légvédelmi ütegállás újrahasznosításával hozták létre, a tájseb begyógyításaként. Innen az összes dunai híd, emellett tiszta időben a Mátra a Tátra vonulata is látható. Ha ide készülünk, egy picit hosszabb útra számítsunk, de ide ide is eljuthatunk metróval, busszal és villamossal.

Csergezán Pál-kilátó



Az uniós csatlakozásunk évében elkezdett építmény egy nemzetközileg is jegyzett természetfestő, grafikus művész nevét viseli. Az időjárást is jól viselő kilátó 23 és fél méter magas, a homlokzatát lécborítással fedték be, ami a kilátást nem zavarja, viszont segít az esetleges tériszonyunk leküzdésében. Ide nagyobb csoporttal is föl lehet menni, százötven fő az engedélyezett szám, amennyien egyszerre lehetünk odafönn. Busszal, de a zöld háromszög túrajelzést követve is eljuthatunk idáig.

Címlapkép: Getty Images