Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.
Elképesztő égi jelenséget csíptek el: videón a letaglózó látvány, ilyen csak egyszer van 100 évente
Ritka légköri jelenséget, úgynevezett 'vörös lidérceket' sikerült megörökítenie három fotósnak Új-Zéland felett, amely a világ egyik legritkább fénylő természeti jelensége.
Tom Rae új-zélandi, valamint Dan Zafra és Jose Cantabrana spanyol fotósok október 11-én a Tejutat készültek fotózni az Ōmārama agyagsziklák felett a Déli-szigeten, amikor váratlanul szemtanúi lettek ennek a különleges eseménynek.
A fotósok eredetileg csak tiszta égboltban reménykedtek aznap este, de az éjszaka végül "felejthetetlen" élménnyé vált, nyilatkozta Rae a The Guardian weboldalnak:
A vörös lidércek a felső légkörben keletkező elektromos kisülések, amelyeket zivatarfelhők hoznak létre. A földfelszín felé csapó villámokkal ellentétben a vörös lidércek felfelé, a felső légkör irányába törnek, és oszlopokra, répákra vagy akár medúzákra emlékeztető alakzatokat formálnak. Az első vörös lidércről készült fényképet véletlenül készítette a Minnesotai Egyetem kutatócsoportja 1989-ben.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók, de Rae-nek szerencséje volt. "Éppen a megfelelő irányba néztem, amikor megtörtént – tökéletes egybeesés volt, hogy az égbolt megfelelő részét figyeltem, és láttam egy rövid vörös villanást" – mondta.
A jelenség megfigyelése álom volt Rae számára, aki díjnyertes éjszakai tájképfotós. "Olyan, mintha valami nem valóságosat látnál; nagyon éteri... ez a mély vörös szín, ami csak egy másodperc töredékéig van jelen, így rendkívül érdekes látni."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Vörös lidérc megörökítéséhez kiváló fotótechnikai ismeretekre, tudományos megértésre és kreatív inspirációra is szükség van, mondta Rae. "Ez egy rendkívül összetett fotózási mód, ami ugyanakkor nagyon hálás is."
Zafra szerint ez volt élete "egyik legkülönlegesebb éjszakája". "Láthattam a Tejutat ragyogni a horizont felett, miközben ezek a hatalmas vörös fénynyalábok táncoltak egy több száz kilométerre lévő vihar felett" – mesélte.
"Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor tudod, hogy olyasminek vagy szemtanúja, amit valószínűleg soha többé nem fogsz látni" – összegezte élményét.
Ők a mesterséges intelligencia legújabb áldozatai: ezt a jól fizető sztárszakmát már simán leváltja az AI
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben.
A Windows Insider Program résztvevői elsőként próbálhatják ki a Windows 11 fájlkezelőjében az új funkciót.
Fiktív vámokmánnyal tévesztettek meg egy ügyfelet, akit mintegy 20 millió forinttal károsítottak meg, áruja soha nem érkezett meg Magyarországra.
Október 14-től új formátumú számlaértesítő e-mailt kapnak a Yettel e-számlás ügyfelei, a cél az átláthatóbb és könnyebb használat.
Most már tényleg semmit sem lehet 100%-ban elhinni, amit a neten látsz: borzasztó mennyiségű AI-tartalom zúdul a magyarokra
A mesterséges intelligencia által generált online tartalmak mennyisége mára megközelítette az emberek által létrehozott információk volumenét.
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.