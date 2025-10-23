2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
A tejút a Felső-tó felett a levegő izzásával és a sarki fény lumineszcenciájával.
Tech

Elképesztő égi jelenséget csíptek el: videón a letaglózó látvány, ilyen csak egyszer van 100 évente

Pénzcentrum
2025. október 23. 20:01

Ritka légköri jelenséget, úgynevezett 'vörös lidérceket' sikerült megörökítenie három fotósnak Új-Zéland felett, amely a világ egyik legritkább fénylő természeti jelensége.

Tom Rae új-zélandi, valamint Dan Zafra és Jose Cantabrana spanyol fotósok október 11-én a Tejutat készültek fotózni az Ōmārama agyagsziklák felett a Déli-szigeten, amikor váratlanul szemtanúi lettek ennek a különleges eseménynek.

A fotósok eredetileg csak tiszta égboltban reménykedtek aznap este, de az éjszaka végül "felejthetetlen" élménnyé vált, nyilatkozta Rae a The Guardian weboldalnak:

A vörös lidércek a felső légkörben keletkező elektromos kisülések, amelyeket zivatarfelhők hoznak létre. A földfelszín felé csapó villámokkal ellentétben a vörös lidércek felfelé, a felső légkör irányába törnek, és oszlopokra, répákra vagy akár medúzákra emlékeztető alakzatokat formálnak. Az első vörös lidércről készült fényképet véletlenül készítette a Minnesotai Egyetem kutatócsoportja 1989-ben.

Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók, de Rae-nek szerencséje volt. "Éppen a megfelelő irányba néztem, amikor megtörtént – tökéletes egybeesés volt, hogy az égbolt megfelelő részét figyeltem, és láttam egy rövid vörös villanást" – mondta.

A jelenség megfigyelése álom volt Rae számára, aki díjnyertes éjszakai tájképfotós. "Olyan, mintha valami nem valóságosat látnál; nagyon éteri... ez a mély vörös szín, ami csak egy másodperc töredékéig van jelen, így rendkívül érdekes látni."

Vörös lidérc megörökítéséhez kiváló fotótechnikai ismeretekre, tudományos megértésre és kreatív inspirációra is szükség van, mondta Rae. "Ez egy rendkívül összetett fotózási mód, ami ugyanakkor nagyon hálás is."

Zafra szerint ez volt élete "egyik legkülönlegesebb éjszakája". "Láthattam a Tejutat ragyogni a horizont felett, miközben ezek a hatalmas vörös fénynyalábok táncoltak egy több száz kilométerre lévő vihar felett" – mesélte.

"Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor tudod, hogy olyasminek vagy szemtanúja, amit valószínűleg soha többé nem fogsz látni" – összegezte élményét.
#tech #zivatar #fotózás #villám #tudomány #természet #égi jelenségek #égi jelenség #új-zéland #csillagok #napfogyatkozás #bolygók

