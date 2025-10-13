Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni

Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg, hanem a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre inkább összefonódott a digitalizációval és az intelligens rendszerek térhódításával. A mai lakóterek már nem csupán fizikai menedékek, hanem komplex, érzékeny és adaptív rendszerek, amelyek képesek reagálni környezetük változásaira – mindezt a lakók kényelme, egészsége és jólléte érdekében - írja friss közleményében a Velux.

Az, hogy hogyan érezzük magunkat otthonunk melegében, nem pusztán elvi kérdés, hanem számtalan gyakorlati befolyással is rendelkezik. A Happiness Research Institute kutatásai szerint nem véletlenül fontos a harmónia, hiszen azok az emberek, akik pozitív érzelmeket társítanak a lakásukhoz, alapvetően az élet más területein is boldogabbak. De vajon a ma annyira népszerű mesterséges intelligenciának lesz hatása arra, hogyan is leszünk az otthonunkban? A kérdés sokkal inkább az, hogy mennyi.

A jövő otthonai jobban tudják, mi kell nekünk, mint mi magunk

Ahogyan egyre kifinomultabbá válnak a mesterséges intelligencia-alapú rendszerek, úgy alakul át az "otthon" fogalma is – erről Keleti Arthur jövőkutató így fogalmaz:

Olyan terek felé haladunk, amelyek előre érzékelik az igényeinket – például automatikusan beállítják a fényerőt vagy szellőztetnek, mielőtt még mi magunk észrevennénk, hogy szükség van rá. A komfort fogalma pedig bővül: nemcsak fizikai, hanem mentális és érzelmi jóllétet is jelent majd. A jövő kényelmétől elvárás az intelligencia is, amely kiegészíti, megoszthatóvá teszi és felemeli az emberi képességeket. A mesterséges és természetesen intelligencia együttműködésén keresztül egyre többet tudunk adni a világnak és a környezetünknek. Mindezt pedig kézhez állóan, kényelmesen tehetjük majd meg a jövő otthonában.

Keleti szerint tehát az okosotthonok következő generációja nem csupán reagál, hanem prediktív módon gondoskodik a lakókról, sőt, összedolgozik velük. Ez a szemléletváltás alátámasztja, hogy a technológia célja nem a kontroll, hanem az együttműködésen alapuló életminőség-növelés.

Intelligens komfort: több mint automatizálás?

A 2000-es évek elején megjelentek az új generációs technológiák - intelligens világítás, központi fűtés, letisztult felületek. Hívogató szó lett a természetközeliség, és a lakberendezés fókusza átterelődik a jóllétre: nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is olyan tereket alakítunk ki, ahol regenerálódni, kikapcsolódni és akár dolgozni is lehet.

A mai modern otthonok már sokkal funkcionálisabban használják ki a teret, mint elődeik, ebből adódóan kardinális kérdés lett a fény, a tér tágassága, a letisztultság és a friss levegő is. A digitális forradalom hatására otthonaink mára komplett intelligens rendszerekké váltak.

Fenntarthatóság, személyre szabhatóság és tudatos jelenlét

A jövő otthonai tehát egyszerre lesznek környezettudatosak, intelligensek és emberközpontúak. A komfort többé nem egyenlő pusztán a hőmérséklettel vagy a puha kanapéval, hanem magában foglalja az egészségmegőrzést, az energiatudatos működést, és az önreflexióra képes rendszereket, amelyek alkalmazkodnak a felhasználók életviteléhez és pszichológiai állapotához is, hogy otthonainkban valóban jelen lehessünk - tudatosan, egészségesen, inspiráltan.