Szavaztak az újfajta magyar okmányokról: százezreknek lesz dolga a kormányablakban, ezt el kell intézni

A válaszadók többsége nem tervezi használni a Digitális Állampolgárság alkalmazást - derült ki a Pénzcentrum felméréséből. A kormányzati app tegnap óta tölthető le, és keddtől lehet azt aktiválni a kormányablakokban. Első ütemben az appot többek között személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett használhatjuk, ha valahol azonosítanunk kell magunkat - például egy rendőri igazoltatáson.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, tegnap óta le lehet tölteni az App Store-ból és a Google Play áruházból a Digitális Állampolgárság Program mobilalkalmazását, jövő keddtől pedig már aktiváltatni is lehet ezt a kormányablakokban.

Aki belevág, annak már szeptembertől könnyebb lehet az élete: a többi mellett személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett azonosíthatjuk magunkat az appal mondjuk rendőri kérésre, vagy más életheyzetekben. Illetve állami weboldalakra és alkalmazásokba az alkalmazásban elérhető QR-kóddal is bejelentkezhetünk, egy gombnyomással igényelhető innen erkölcsi bizonyítvány. Ezek mellett digitális aláírás is elérhető lesz, amivel hivatalos dokumentumokat is aláírhatunk (később ez piaci szereplőknek is elérhető lesz).

Ugyanakkor, mint a Pénzcentrum felméréséből kiderült, a több mint 2000 válaszadó döntő többsége nem tervezi használni a szolgáltatást. 74,4 százalék mondta azt, hogy nem kér a Digitális Állampolgárságból, és csak 25,6 tervezi letölteni az állami appot.

Hogy kell aktiválni a DÁP alkalmazást?

Az app telepítése után ellenőrzik, hogy megfelelő-e a telefonunk a használatához, majd engedélyezi kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát. Ha ez megvan, el kell menni egy kormányablakba, ahol az ügyintézők ellenőrzik a személyazonosságunkat, és felkerülünk a várólistára. Itt szükség lesz személyazonosító okmányra és arra a mobilra, amelyre letöltöttük az alkalmazást. Ezután értesítést küldenek a telefonra, ha aktiválható a digitális állampolgárságunk. Ha valaki törli a mobilalkalmazást, mielőtt megtörténik az aktiválás, újra kell regisztrálni, amit csak a kormányablakokban lehet megtenni.

A tervek szerint 2025 harmadik negyedévétől bankok, közműszolgáltatók felületeire is bejelntkezhetünk az appal, ekkortól válik elérhetővé számukra a digitális aláírás is. 2025. negyedik negyedévétől a gépjármű adás-vételt is intézhetjük az appban, a digitális tárcában minden okmány elérhető lesz elektronikus formában, az életkorunkat is igazolhatjuk vele. 2026-tól érkezhet az ePosta szolgáltatás, amely segítségével a közigazgatási szervekkel is levelezhetünk, emellett az eFizetés is, ez egy online fizetési megoldás lesz, ha az ügyintézések során valamilyen díjat, illetéket ki kell fizetnünk. Ezek mellett a legfontosabb közigazgatási ügyeket is beépítik az applikációba.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA