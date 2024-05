Minden magyar kidobhatja a személyi igazolványát, jogsiját? Nagy változás jött, ezt el kell intézni a kormányablakban

Mától lehet letölteni a Digitális Állampolgárság Program mobilalkalmazását, jövő keddtől pedig már aktiváltatni is lehet ezt a kormányablakokban. Első ütemben az appot többek között személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett használhatjuk, ha valahol azonosítanunk kell magunkat - például egy rendőri igazoltatáson. Mutatjuk, mit kell tudni az új rendszerről.

Május 18-tól, azaz mától tölthető le az App Store-ból és a Google Play áruházból, majd május 21-től aktiválható a kormányablakokban DÁP Mobilalkalmazás, azaz a Digitális Állampolgárság Program - áll a kormányzati honlapon. Az app telepítése után ellenőrzik, hogy megfelelő-e a telefonunk a használatához, majd engedélyezi kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát.

Ha ez megvan, el kell menni egy kormányablakba, ahol az ügyintézők ellenőrzik a személyazonosságunkat, és felkerülünk a várólistára. Itt szükség lesz személyazonosító okmányra és arra a mobilra, amelyre letöltöttük az alkalmazást. Ezután értesítést küldenek a telefonra, ha aktiválható a digitális állampolgárságunk. Ha valaki törli a mobilalkalmazást, mielőtt megtörténik az aktiválás, újra kell regisztrálni, amit csak a kormányablakokban lehet megtenni.

A digitális állampolgárság használatának három alapfeltétele van:

személyazonosító okmány megléte,

14 év feletti életkor,

megfelelő okostelefon.

A tervek szerint szeptembertől érkeznek az első funkciók az appba, amelyek ezek lesznek:

személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett azonosíthatjuk magunkat az appal mondjuk rendőri kérésre, vagy más életheyzetekben,

állami weboldalakra és alkalmazásokba az alkalmazásban elérhető QR-kóddal is bejelentkezhetünk,

egy gombnyomással igényelhető innen erkölcsi bizonyítvány,

digitális aláírás is elérhető lesz, amivel hivatalos dokumentumokat is aláírhatunk (később ez piaci szereplőknek is elérhető lesz),

időpontot foglalhatunk a korméányablakokban,

az állam által nyilvántartott adatokat egy helyen érhetjük el az appból.

A tervek szerint 2025 harmadik negyedévétől bankok, közműszolgáltatók felületeire is bejelntkezhetünk az appal, ekkortól válik elérhetővé számukra a digitális aláírás is. 2025. negyedik negyedévétől a gépjármű adás-vételt is intézhetjük az appban, a digitális tárcában minden okmány elérhető lesz elektronikus formában, az életkorunkat is igazolhatjuk vele. 2026-tól érkezhet az ePosta szolgáltatás, amely segítségével a közigazgatási szervekkel is levelezhetünk, emellett az eFizetés is, ez egy online fizetési megoldás lesz, ha az ügyintézések során valamilyen díjat, illetéket ki kell fizetnünk. Ezek mellett a legfontosabb közigazgatási ügyeket is beépítik az applikációba.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA