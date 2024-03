Vadonatúj szolgáltatást vezet be a Revolut: ennek rengeteg magyar ügyfél örülhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több ország mellett most Magyarországon is elérhetővé tette a Revolut az eSIM alapú, internet előfizetéses szolgáltatását - írja a Revinfo. Fontos, hogy csak azoknál a telefonoknál fog ez működni, ami támogatja az eSIM funkciót. A Revolut appban/fiókban is csak azok fogják látni az eSIM szolgáltatást, akiknek a telefonjukban ez be van építve (Revolut app » Életmód menüpont » eSIM).

Címlapkép: Getty Images

