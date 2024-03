Fiatalok kedvenc oldalait blokkolták Magyarországon: népszerű termékek kerültek tiltólistára

Továbbra is hatósági szigor, illetve többmilliós bírság vár a fiatalok egészségének veszélyeztetőire a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szerint. Több e-cigit árusító weboldalt is blokkolt a hatóság, nem lehet őket elérni Magyarországról.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) továbbra is szigorúan fellép, illetve súlyos bírságot szab ki azokra az online térben dohányterméket kínáló oldalakra, amelyek fiatalkorúak részére értékesítenek - figyelmeztet közleményében az SZTFH. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az illegális dohánykereskedelem egy jelentős része az aluljárók és közterületek világából átvonult az online térbe, ahol a fiatalok otthonosan mozognak, és mindenféle korlát nélkül vásárolhatnak dohányterméket. Ezért számos webshop kifejezetten őket célozza meg, színes oldalaikon divatos, trendi megjelenésű és egészségesnek tűnő, de korántsem veszélytelen termékeket kínálnak számukra.

Az elkövetők a hazai zárt dohánytermék-kiskereskedelmet megkerülik. Kihasználják azt, hogy a környező országok Magyarországhoz képest lazább forgalmazási szabályokat alkalmaznak. Ezért webshopokban vagy a közösségi média felületein kínálnak bárki számára hozzáférhető módon, itthon kizárólag dohányboltban forgalmazható, vagy a hazai piacon forgalmazási tilalom alá eső termékeket. Amik nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen

- áll a közleményben, ami egyúttal felhívja arra is a figyelmet, hogy egy ilyen adásvétel során nem csak a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetést követően a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó veszélyes terméket.

Így immáron elérhetetlenné vált több, ilyen termékeket árusító oldal is, a látogatókat ez az üzenet fogadja:

"Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a jelen honlapon közzétett tartalom, mint elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága az SZF1700036 ügyszámon, a hatósági eljárás befejezéséig elrendelte. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésére jogosulatlan dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység miatt került sor. Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének jogalapja a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 23/E. § (4) bekezdése, valamint a 23/F. § (1)-(2), (4) bekezdése."

Tényleg egészségesebb az e-cigi?

A Pénzcentrum videoblogja, a Cashtag tavaly külön is foglalkozott a vape-ek piacával. A más néven manórudaknak hívott eszközökről ekkor kiderült, hogy kismillió változatuk van, a hevített dohánytól kezdve az ananászízesítésű, hazánkban betiltott szerkezetekig. Az eszközök korábbi terjedésének "hála" jelentősen visszaesett a kereslet a hagyományos cigarettákra, viszont a kérdés adja magát: vajon tényleg egészségesebbek a manórudak, mint a hagyományos társaik? A válasz kiderül a CashTag videójából: