Kiderült az igazság a koffeines és vitaminos e-cigikről: ezt tudnod kell, ha ilyet szívsz

A vape-ezés körüli viták ellenére, amelyet gyakran a dohányzás biztonságosabb alternatívájaként reklámoznak, a legfrissebb kutatások szerint ez a folyamat számos tüdőbetegség kialakulásának kockázatát rejti magában, még akkor is, ha nikotinmentes anyagokkal, mint például koffein, vitaminok és illóolajok kerülnek felhasználásra - írta a Daily Mail.

Hazánkban tavaly gyakorlatilag egyik napról a másikra tiltották be azokat a dohányzást helyettesítő termékeket, amelyek nem füstöt, hanem párologtatás útján előállított "terméket" juttattak a tüdőbe. Az ilyen termékeknek (pl. Elf Bar) azóta az árusítása is tilos, nem egy és nem két illegális "terjesztőt" kaptak már el a magyar hatóságok, és fizettettek velük igen súlyos büntetést.

Nem ennyire egyértelmű azonban a helyzet külföldön. A vape-ezés körüli viták már régóta zajlanak, sokan a dohányzás "biztonságosabb" alternatívájaként tekintenek rá. Azonban friss kutatások szerint a párologtatás is maradandó tüdőkárosodást okozhat. Egy nemrégiben közzétett tanulmány alapján, bár a párologtatást sokkal biztonságosabbnak tartják, mint a hagyományos cigarettázást, mégis nyolc különböző tüdőbetegséggel hozható összefüggésbe.

A wellnessipar is felkarolta ezt a technológiát, és különféle "egészségfokozó" anyagokkal töltötték meg a párologtatókat, például B12-vitaminnal és melatoninnal.

A Stanford Egyetem 2022-es kutatása szerint minden ötödik tinédzser használ nem nikotinos párologtatókat, melyek közül a legnépszerűbbek a koffeint tartalmazó termékek.

Néhány márka, mint az Eagle Energy és az Inhale Health, azt állítja, hogy termékeik nem tartalmaznak kalóriát vagy cukrot. Ennek ellenére szakértők szerint ezek a termékek maradandó tüdőbántalmakat okozhatnak még akkor is, ha nincs bennük nikotin.

A TikTok-on és más közösségi médiaplatformokon viszont egyre népszerűbbek az élénk színű wellness párologtatók. Némelyikük közösségi média sztárok támogatását élvezi, mint például Adrianne Ho modell és influencer, aki szerint ezek lehetővé teszik számára az útközbeni "kávézást". Azonban a szakértők figyelmeztetnek: kérdéses, hogy a belélegzett anyagok egyáltalán eljutnak-e a véráramba. Emellett komoly egészségügyi kockázatokkal járnak, mint például bronchiolitis az úgynevezett EVALI (fájdalmas tüdőkárosodás).

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) 2021-ben figyelmeztető levelet küldött több "egészséges" e-cigaretta gyártónak "nem bizonyított" állításaik miatt. Ezek között volt olyan is, hogy termékeik segíthetnek vérszegénységben vagy ADHD-ban szenvedő betegeken. Jessica Dela Cruz étrend-kiegészítő influencer például C-vitamin és B12 párologtatókat népszerűsített a TikTokon. Dr. Aaron Weiner pszichológus szerint azonban csak oxigénnek kellene felhalmozódniuk a tüdőben.

Az Amerikai Tüdőszövetség (ALA) szerint nincs teszt EVALI diagnosztizálására; a diagnózis tüneteken alapul. Az EVALI több esetben is súlyos egészségügyi problémákhoz vezetett. Az FDA figyelmeztette a Breathe B12 vape-t arról, hogy összetevői gégegörcsöt vagy hörgőgörcsöt válthatnak ki.

Dr. Weiner említi azt is, hogy sok koffeinpárologtató tartalmaz olyan összetevőket, mint a növényi glicerin és propilénglikol, amelyek veszélyes vegyi anyagokká alakulhatnak át felmelegedés során. Egy 2019-es tanulmány szerint B12-vitaminos e-cigaretták okozták a legnagyobb mértékű oxidatív stresszt. A CDC 2023-as jelentése szerint jelenleg kb. 2,1 millió gyermek használ e-cigarettát az USA-ban.

Tényleg jobb, ha ezt szívjuk?

