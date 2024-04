Fajsúlyos változást jelentett be a Google: rengeteg felhasználót érint, sok pénzről van szó

A Google bejelentette, hogy teszt jelleggel kivonja a kaliforniai híroldalakat néhány felhasználó keresési eredményei közül, válaszul egy olyan törvénytervezetre, amely kötelezné a céget arra, hogy fizessen a médiavállalatoknak az általuk generált tartalomért.

A Google bejelentette, hogy teszt jelleggel eltávolítja a kaliforniai híroldalakat néhány felhasználó keresési eredményeiből. Ez a lépés válasz arra az eshetőségre, hogy a kaliforniai törvényhozás elfogad egy olyan törvényt, amely fizetésre kötelezné a vállalatot a médiacégeknek az általuk gyártott tartalomra való hivatkozásért. A Google ezt a tesztet "rövid távú próbának" nevezte, amelynek célja felmérni az említett jogszabály termékükre gyakorolt hatását - írja az AP News.

A vállalat továbbá felfüggesztette új beruházásait Kaliforniában, beleértve a hírszervezetekkel való partnerségeket. Jaffer Zaidi, a Google globális hírpartnerségekért felelős alelnöke szerint ez a törvényjavaslat alapjaiban változtatná meg azt a modellt, amely lehetővé teszi számukra, hogy segítsenek az embereknek megtalálni a híreket és ezzel növelni tudják a kiadók közönségét költségmentesen.

A kaliforniai törvényhozás által fontolgatott törvényjavaslat arra kötelezné a technológiai óriásokat - mint például a Google, Facebook és Microsoft -, hogy reklámbevételeik egy részét megosszák a médiavállalatokkal. A fizetendő összeget egy háromtagú bírói testület határozná meg választottbírósági eljárás keretében. Buffy Wicks demokrata képviselő szerint ez az intézkedés elengedhetetlen ahhoz, hogy megfékezzék az újságírói állások elvesztését.

Az ellenzői szerint viszont ez a jogszabály elsősorban az államon kívüli újságipari láncoknak kedvezne és tovább rontaná helyi hírszervezetek helyzetét. Richard Gingras, a Google hírügyekért felelős alelnöke hangsúlyozta, hogy vállalata már jelentős mértékben támogatta a helyi újságírást pénzzel és képzésekkel.

A jogszabály ellenzőinek aggodalmait erősítik az olyan korábbi események is, mint amikor technológia óriások hasonló intézkedésekre reagáltak tartalmak blokkolásával más országokban. Azonban szakértők szerint ha a Google teljes mértékben kizárna tartalmakat keresőmotorjából, az nemcsak az újságiparnak okozna problémát, hanem saját magának is jelentős pénzügyi veszteséget eredményezne.

Ezen túlmenően Kalifornia több kezdeményezést is indított helyi újságírás fellendítése érdekében. Ezek között szerepel egy államilag finanszírozott program is, amely pályakezdő újságírókat helyez el helyi szerkesztőségekben. Továbbá terveznek adókedvezmények bővítését is helyi hírügynökségek számára. Az amerikai igazságügyi minisztérium trösztellenes perrel is foglalkozik, ami potenciálisan alapvető változásokat eredményezhetne abban, hogyan működhetnek ezek a technológia óriások jövőben.