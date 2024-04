Most érkezett! EU-s eljárás indul a TikTok ellen: itt is betiltanák?

Az Egyesült Államok után az EU is eljárást indít a hipernépszerű videós alkalmazás ellen.

Nem hozott kockázatcsökkentő intézkedéseket a TikTok mögött álló cég, a Bytedance a gyerekek védelmében, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy eljárást indít a közösségi alkalmazás ellen - erről ír a Telex. Mint megjegyzik, a kifogások között az szerepel, hogy a videók megtekintéséért vagy lájkokért pontokat szerezhetnek a felhasználók, ami elősegíti a függőséget és anyagilag is veszélyes.

A TikToknak most április 23-ig, vagyis holnapig be kell adnia egy kockázatcsökkentési jelentést, amelyben pontról pontra levezetik, hogyan oldják fel a kifogálsolt partnerprogramot. Ha ezt nem teszik meg, akkor az Európai Bizottság a szolgáltató teljes éves jövedelmének, illetve világméretű forgalmának 1 százalékáig terjedő pénzbírságot is kiszabhat. A TikTok méreteiből következtethetünk arra, hogy ez is súlyos eurómilliárdokat tenne ki.