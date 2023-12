Exkluzív! MEGTÁMADTA a mérnököt egy robot a Tesla gyárában!

Kiszivárgott egy dokumentum, amely szerint a Tesla texasi gyárában egy robot megtámadott egy mérnököt és nyílt sebet ejtett rajta - írja a DailyMail. A cikk szerint az eset aggodalomra ad okot az automatizált robotok munkahelyi kockázatai miatt.

A Tesla texasi gyárában történt megrázó incidens aggodalmat keltett az automatizált robotok munkahelyi biztonságával kapcsolatban. Egy mérnököt állítólag megtámadott egy gép, amelyet arra terveztek, hogy frissen öntött alumínium autóalkatrészeket kezeljen. A nyílt seb a dolgozó a bal kezén keletkezett. Az eset még 2021-ben történt, az esetre a Travis megyének és a szövetségi szabályozó hatóságoknak benyújtott 2021-es sérülésjelentésből derült ki.

A riasztó esemény ellenére a Tesla 2021-ben és 2022-ben nem jelentett további robotokkal kapcsolatos sérüléseket a texasi gyárban. Ez azonban az automatizált robotok által jelentett potenciális veszélyekkel kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette történik, mivel az Amazon szállítási központjaiban és más, robottechnológiát alkalmazó munkahelyeken megnövekedett sérülésekről érkeztek jelentések.

A sérülésről szóló jelentés, amelyet a Teslának törvényesen be kell nyújtania, hogy fenntarthassa a texasi adókedvezményeket, azt állította, hogy a mérnöknek nem volt szüksége szabadnapra. Hannah Alexander, a Tesla texasi gyárának szerződéses munkásait képviselő ügyvéd azonban úgy véli, hogy a gyárban történt sérülések számát aluljelentik. Állításának bizonyítékaként a dolgozókkal folytatott beszélgetésekre hivatkozik.

A Workers Defense Project tavaly panaszt nyújtott be az amerikai munkavédelmi hatósághoz (OSHA) a Texas-i Tesla-gyárnál dolgozók nevében. Azt állították, hogy néhány felvett munkavállalónak hamis biztonsági tanúsítványt adtak a Tesla vállalkozói és alvállalkozói.

Ha Alexander állításai helytállóak, akkor azok egybevágnak az állami szabályozó hatóságok és az oknyomozó újságíró nonprofit szervezetek által az elmúlt években tett hasonló megállapításokkal. A kaliforniai OSHA nyomozói például megállapították, hogy a Tesla csak 2018-ban 36 sérülést hagyott ki a kötelező kormányzati bejelentésekből.

A Tesla 2021-es éves megfelelőségi jelentése a Texas-i gigagyárról dokumentálja a szoftvermérnök robot általi támadását, bár korlátozott részletességgel. A jelentés leír egy "szakadást, vágást, nyílt sebet", amelyet egy robot okozott a mérnöknek. A Tesla szerint a mérnök sérülései nem igényeltek napokat a gyógyuláshoz. Az esemény szemtanúi azonban ennél sokkal megrázóbb történetet meséltek.

Miközben a sérült mérnök küzdött, hogy kiszabadítsa magát az összeszerelő robot szorításából, egy másik munkás megnyomta a vészleállító gombot, hogy véget vessen a támadásnak. Miután kiszabadult, a mérnök egy alumíniumhulladék összegyűjtésére szolgáló csúszdába zuhant, és vérnyomot hagyott maga után.

A Tesla által a kormányzati hatóságoknak saját maga által bejelentett sérülésekből származó adatok azt mutatják, hogy a Tesla texasi gigaüzemében magasabb a balesetek és a súlyos, szabadságot igénylő balesetek aránya, mint az autóipar többi részénél. A Tesla Texas-i gyárának minden 21. dolgozójából majdnem egy sérült meg a munkahelyén 2022-ben.

A Tesla saját bevallása szerint a munkavállalók sérülései a tompa erőbehatásoktól kezdve a vegyi anyagoknak való kitettségen át a gépi balesetekig terjednek, amelyek miatt egyes munkások hónapokig lábadoztak. Egy termelési munkatárs 127 napig nem tudott dolgozni, miután 2022 augusztusában egy mozgó kocsi elkapta a bokáját.

