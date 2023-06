Lenyűgöző fotók készültek az éjszaka magyar hőseiről: ilyen a kutató-mentők, tűzoltók, polgárőrök élete

Magyar fotográfusokkal együttműködve különleges mobilfotó-sorozattal mutatja be az éjszaka hétköznapi hőseinek életét a Huawei. A képek exkluzív betekintést adnak három olyan hivatás – kutató-mentők, tűzoltók, polgárőrök – képviselőinek életébe, akik éjszakánként mások biztonságáért, nyugalmáért dolgoznak, akkor is készenlétben állva, amikor a többség az időt pihenéssel, alvással tölti.

Az okostelefonnal készített képeken szereplők többsége önkéntes alapon dolgozik, ellenszolgáltatás nélkül vállalva a munkavégzéssel járó fizikai- vagy mentális terheket. A Huawei által felkért magyar fotográfusok – Chripkó Lili és Rizmajer Antal – mobilfotó-sorozatai izgalmas, akciódús és hangulatos pillanatokon keresztül adnak betekintést a III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság, az Országos Polgárőr Szövetség és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársainak életébe. Az állandó éjszakai készenlétbe, a fizikai állóképességet és mentális erőt igénylő erőfeszítésekbe, a munkával járó kihívásokba, és mások segítésének örömébe.

A kampányhoz használt Huawei P60 Pro készülék Ultra Lighting telefotó kamerája az iparág közel legnagyobb automatikusan állítható fizikai rekesznyílásával, nagy áteresztőképességű lencsecsoporttal és RYYB SuperSensing érzékelővel is rendelkezik. Ezek a fejlesztések gyenge fényviszonyok között is szinte élethű fotók készítését teszik lehetővé, a kamera részletgazdagon képes megjeleníteni a sötétebb területeket is - írják a közleményben. Az alábbi galéria megnyitásához kattints a képre!

Hozzáteszik azt is, hogy a készülék kamerája ultra-magas dinamikatartományt nyújt a magas fény-sötétség arányú helyzetekben, például napkeltekor és napnyugtakor, hajnalban vagy alkonyatkor. Továbbá kiemelik azt is, hogy a DXOMARK független tesztlabor rangsora szerint jelenleg a Huawei P60 Pro az egyik legjobb okostelefon fotózásra. Már akinek van rá 479 990 forintja, a Mobilaréna friss tesztje szerint ugyanis ez a fogyasztói ára jelenleg a készüléknek.

Nyitókép és fotók: Chripkó Lili és Rizmajer Antal