Komoly változás érik az Instagramnál: minden magyar felhasználót érint, sokan nem fognak örülni

Régóta várt funkció bevezetését teszteli az Instagram, mellyel a felhasználó korlátozhatja majd, hogy ki lássa a bejegyzéseit a platformon. Az új megoldással az influenszerek is egy hasznos eszközt kaphatnak a kezükbe.

A közönség kiválasztásának lehetősége hamarosan egy újabb területre terjedhet ki, mégpedig az Instagram legrégebbi tartalmára: a hagyományos bejegyzésekre. A BGR ugyanis egy fejlesztő által megfigyeltek nyomán arról ír, hogy hamarosan az ilyen tartalmaknál is szűkíthetjük majd közeli barátokra a bejegyzések elérhetőségét - írta meg a HVG.

A jelek szerint az Instagram már dolgozik az új funkción, és teszteli azt. A fejlesztő szerint a bejegyzés közzététele előtt, ott lehet majd kiválasztani a közönséget, ahol minden más részletet is be lehet állítani. Két opció lesz: közeli barátok és mindenki. Erről egy képernyőképet is közzétett: mindez amellett, hogy segíthet abban, hogy egyes bejegyzések ne az egész világhoz, csak néhány konkrét felhasználóhoz jussanak el, abban is hasznosnak bizonyulhat, hogy az influenszerek néhány kiválasztott felhasználóhoz exkluzív tartalmakat juttassanak el.

Az egyelőre nem világos, mikor élesedhet minden felhasználónál az új funkció, és természetesen az is lehetséges, hogy végül elvetik – bár utóbbi igen valószínűtlen, lévén a Történeteknél már van ilyen lehetőség, így logikus lenne más területre is kiterjeszteni ezt. Az Instagram az elmúlt időszakban már bevezetett egy régóta hiányolt funkciót, így már egyszerre öt hivatkozást is fel lehet tüntetni a profilunkban.