Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?

Az olajárak több mint 2%-kal emelkedtek a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reményében - tudósított a Reuters.

Szerdán az olajárak második napja emelkedtek, mintegy 2%-kal, amit a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reménye támogatott. A befektetők azt a hírt is értékelték, hogy az Egyesült Államok olajat keres stratégiai tartalékai feltöltésére.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése 1,20 dollárral (2,1%) 58,44 dollárra nőtt.

Az olaj hétfőn öthavis mélypontra gyengült, mivel a termelők növelték a kínálatot, miközben a kereskedelmi feszültségek a kereslet csökkenésével fenyegettek. Az ellátási aggodalmak azonban ismét fellángoltak, miután kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozóját elhalasztották, valamint az ellátás megszakadásától való félelmek miatt, ahogy a nyugati kormányok nyomást gyakorolnak az ázsiai vásárlókra, hogy csökkentsék az orosz olaj vásárlását.

A túlkínálat és a gyenge kereslet által hajtott általános medve hangulat ellenére az ellátás megszakadásának kockázata olyan forró pontokon, mint Oroszország, Venezuela, Kolumbia és a Közel-Kelet, továbbra is fennáll, és megakadályozza, hogy az olajárak 60 dollár alá süllyedjenek - mondta a Reutersnek Mukesh Sahdev, az XAnalysts energiapiaci tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója.

EZ IS ÉRDEKELHET Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.

A szerdai piaci erősödést részben a kereskedők rövid pozícióinak fedezése is hajtotta, mondta Tony Sycamore, az IG Australia piacelemzője. A befektetők figyelemmel kísérik az USA és Venezuela, egy kulcsfontosságú olajtermelő közötti feszültségeket is.

A befektetők szorosan figyelik az USA-Kína kereskedelmi tárgyalások előrehaladását is, mivel mindkét ország tisztviselői a héten Malajziában találkoznak. Trump hétfőn azt mondta, hogy tisztességes kereskedelmi megállapodást vár Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel várhatóan a jövő héten találkozott volna Dél-Koreában. Kedden azonban Trump ismét bizonytalanságot keltett a találkozóval kapcsolatban, mondván, hogy "talán nem fog megtörténni".

Az amerikai nyersolaj-, benzin- és desztillátumkészletek a múlt héten csökkentek, közölték piaci források az Amerikai Kőolaj Intézet keddi adataira hivatkozva. Az olaj támogatást talált az USA stratégiai tartalékainak feltöltésére vonatkozó tervében is, írták az ANZ kutatóelemzői szerdai ügyfélértesítőjükben.

Az amerikai energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy 1 millió hordó nyersolajat kíván vásárolni a Stratégiai Kőolajtartalék számára, kihasználva a viszonylag alacsony olajárakat a készletek feltöltésére.