2025. október 22. szerda Előd
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
black luxury car refueling in the gas station and blurry red gasoline barrels in the background
Gazdaság

Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?

Pénzcentrum
2025. október 22. 11:15

Az olajárak több mint 2%-kal emelkedtek a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reményében - tudósított a Reuters.

Szerdán az olajárak második napja emelkedtek, mintegy 2%-kal, amit a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reménye támogatott. A befektetők azt a hírt is értékelték, hogy az Egyesült Államok olajat keres stratégiai tartalékai feltöltésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése 1,20 dollárral (2,1%) 58,44 dollárra nőtt.

Kapcsolódó cikkünk:

Az olaj hétfőn öthavis mélypontra gyengült, mivel a termelők növelték a kínálatot, miközben a kereskedelmi feszültségek a kereslet csökkenésével fenyegettek. Az ellátási aggodalmak azonban ismét fellángoltak, miután kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozóját elhalasztották, valamint az ellátás megszakadásától való félelmek miatt, ahogy a nyugati kormányok nyomást gyakorolnak az ázsiai vásárlókra, hogy csökkentsék az orosz olaj vásárlását.

A túlkínálat és a gyenge kereslet által hajtott általános medve hangulat ellenére az ellátás megszakadásának kockázata olyan forró pontokon, mint Oroszország, Venezuela, Kolumbia és a Közel-Kelet, továbbra is fennáll, és megakadályozza, hogy az olajárak 60 dollár alá süllyedjenek - mondta a Reutersnek Mukesh Sahdev, az XAnalysts energiapiaci tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója.

Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet
EZ IS ÉRDEKELHET
Az autósok nyöghetik igazán a százhalombattai katasztrófát: komoly benzinárdrágulás is jöhet
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.

A szerdai piaci erősödést részben a kereskedők rövid pozícióinak fedezése is hajtotta, mondta Tony Sycamore, az IG Australia piacelemzője. A befektetők figyelemmel kísérik az USA és Venezuela, egy kulcsfontosságú olajtermelő közötti feszültségeket is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A befektetők szorosan figyelik az USA-Kína kereskedelmi tárgyalások előrehaladását is, mivel mindkét ország tisztviselői a héten Malajziában találkoznak. Trump hétfőn azt mondta, hogy tisztességes kereskedelmi megállapodást vár Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel várhatóan a jövő héten találkozott volna Dél-Koreában. Kedden azonban Trump ismét bizonytalanságot keltett a találkozóval kapcsolatban, mondván, hogy "talán nem fog megtörténni".

Az amerikai nyersolaj-, benzin- és desztillátumkészletek a múlt héten csökkentek, közölték piaci források az Amerikai Kőolaj Intézet keddi adataira hivatkozva. Az olaj támogatást talált az USA stratégiai tartalékainak feltöltésére vonatkozó tervében is, írták az ANZ kutatóelemzői szerdai ügyfélértesítőjükben.

Az amerikai energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy 1 millió hordó nyersolajat kíván vásárolni a Stratégiai Kőolajtartalék számára, kihasználva a viszonylag alacsony olajárakat a készletek feltöltésére.
Címlapkép: Getty Images
#energia #benzinkút #árfolyam #gazdaság #tankolás #benzinár #usa #olaj #donald trump #kína #olajár #kereskedelmi háború #befektetők #95-ös benzin #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:28
11:15
11:13
11:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 21. 16:42
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 22. 10:51
Életműdíjat kapott Kéry Ferenc - Pataki Tamás Magyar Kommunikációs Nagydíjas lett
A Magyar Kommunikációs Szövetség (MKSZ) szokásos őszi közgyűlését követő konferencián hirdették ki,...
Holdblog  |  2025. október 22. 10:07
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyani...
Bankmonitor  |  2025. október 22. 00:35
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos rés...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
2025. október 22.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
7 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
1 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
5
2 hete
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 11:45
Ez az ország Európa új beteg embere: az egész kontinenst hazavághatja a válságuk
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 11:28
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Agrárszektor  |  2025. október 22. 11:28
Olyan nagy a baj, hogy itt már súlyos járványügyi készültség lépett életbe