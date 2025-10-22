Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
Az olajárak több mint 2%-kal emelkedtek a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reményében - tudósított a Reuters.
Szerdán az olajárak második napja emelkedtek, mintegy 2%-kal, amit a szankciókkal kapcsolatos ellátási kockázatok és az USA-Kína kereskedelmi megállapodás reménye támogatott. A befektetők azt a hírt is értékelték, hogy az Egyesült Államok olajat keres stratégiai tartalékai feltöltésére.
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése 1,20 dollárral (2,1%) 58,44 dollárra nőtt.
Az olaj hétfőn öthavis mélypontra gyengült, mivel a termelők növelték a kínálatot, miközben a kereskedelmi feszültségek a kereslet csökkenésével fenyegettek. Az ellátási aggodalmak azonban ismét fellángoltak, miután kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozóját elhalasztották, valamint az ellátás megszakadásától való félelmek miatt, ahogy a nyugati kormányok nyomást gyakorolnak az ázsiai vásárlókra, hogy csökkentsék az orosz olaj vásárlását.
A túlkínálat és a gyenge kereslet által hajtott általános medve hangulat ellenére az ellátás megszakadásának kockázata olyan forró pontokon, mint Oroszország, Venezuela, Kolumbia és a Közel-Kelet, továbbra is fennáll, és megakadályozza, hogy az olajárak 60 dollár alá süllyedjenek - mondta a Reutersnek Mukesh Sahdev, az XAnalysts energiapiaci tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója.
A szerdai piaci erősödést részben a kereskedők rövid pozícióinak fedezése is hajtotta, mondta Tony Sycamore, az IG Australia piacelemzője. A befektetők figyelemmel kísérik az USA és Venezuela, egy kulcsfontosságú olajtermelő közötti feszültségeket is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A befektetők szorosan figyelik az USA-Kína kereskedelmi tárgyalások előrehaladását is, mivel mindkét ország tisztviselői a héten Malajziában találkoznak. Trump hétfőn azt mondta, hogy tisztességes kereskedelmi megállapodást vár Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel várhatóan a jövő héten találkozott volna Dél-Koreában. Kedden azonban Trump ismét bizonytalanságot keltett a találkozóval kapcsolatban, mondván, hogy "talán nem fog megtörténni".
Az amerikai nyersolaj-, benzin- és desztillátumkészletek a múlt héten csökkentek, közölték piaci források az Amerikai Kőolaj Intézet keddi adataira hivatkozva. Az olaj támogatást talált az USA stratégiai tartalékainak feltöltésére vonatkozó tervében is, írták az ANZ kutatóelemzői szerdai ügyfélértesítőjükben.
Az amerikai energiaügyi minisztérium kedden közölte, hogy 1 millió hordó nyersolajat kíván vásárolni a Stratégiai Kőolajtartalék számára, kihasználva a viszonylag alacsony olajárakat a készletek feltöltésére.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló cigaretta.
Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.