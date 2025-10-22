Bizonytalan reggel a tőzsdén: az OTP húzza, a Mol visszafogja a piacot

Iránykereséssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP folytatta az emelkedést, a következő fontos ellenállási szint 30 970 forintnál húzódik, míg 30 130 forintnál támasz látható. Kedden az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,55 százalékkal 30 820 forintra erősödött, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama a százhalombattai baleset miatt csökkent, a következő támasz 2700 forintnál húzódik, míg ellenállás 2750 forintnál van. A vállalat kedden kiadott közleménye szerint a hétfő éjjeli tüzet megfékezték a százhalombattai olajfinomítóban. A következő időszakban a hazai ellátásra fog koncentrálni a Mol és mérlegelik a stratégiai olajkészletek felhasználásának szükségességét is. Kedden a Mol 32 forinttal, 1,16 százalékkal 2738 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyamában 10 285 forintnál látható fontos támasz, míg 10 400, majd 10 470 forintnál ellenállás. Kedden a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 310 forintra gyengült, a részvények forgalma 942,6 millió forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom tovább csökkent, a következő támaszok 1750, majd 1700 forintnál láthatóak, 1800 forintnál erős ellenállás húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,68 százalékkal 1760 forintra esett, forgalma 752,4 millió forint volt.

