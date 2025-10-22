2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
Bizonytalan reggel a tőzsdén: az OTP húzza, a Mol visszafogja a piacot
Iránykereséssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP folytatta az emelkedést, a következő fontos ellenállási szint 30 970 forintnál húzódik, míg 30 130 forintnál támasz látható. Kedden az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,55 százalékkal 30 820 forintra erősödött, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyama a százhalombattai baleset miatt csökkent, a következő támasz 2700 forintnál húzódik, míg ellenállás 2750 forintnál van. A vállalat kedden kiadott közleménye szerint a hétfő éjjeli tüzet megfékezték a százhalombattai olajfinomítóban. A következő időszakban a hazai ellátásra fog koncentrálni a Mol és mérlegelik a stratégiai olajkészletek felhasználásának szükségességét is. Kedden a Mol 32 forinttal, 1,16 százalékkal 2738 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richter árfolyamában 10 285 forintnál látható fontos támasz, míg 10 400, majd 10 470 forintnál ellenállás. Kedden a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 310 forintra gyengült, a részvények forgalma 942,6 millió forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom tovább csökkent, a következő támaszok 1750, majd 1700 forintnál láthatóak, 1800 forintnál erős ellenállás húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,68 százalékkal 1760 forintra esett, forgalma 752,4 millió forint volt.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló cigaretta.
Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
