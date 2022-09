Riadót fújtak a magyar bankok: aljas csalók lesnek a pénzedre, így fosztanak ki

Korábbi csalások áldozataival készített kisfilmet a rendőrség, együttműködésben a Magyar Bankszövetséggel annak érdekében, hogy felhívják a lakosság figyelmét az internetes csalásokra, illetve vissza is tudják szorítani. Megtudtuk azt is, hogy állnak az internetes csalások ügyében indult nyomozások.

A világon egyetlen napon több millió hackertámadás zajlik - derült ki a BRFK és a Magyar Bankszövetség ma délelőtt tartott közös sajtótájékoztatóján. Mindenki veszélyeztetett, aki bármilyen eszközzel kapcsolódik a világhálóra: az ártalmatlan, de idegesítő reklámlevelektől a komoly támadásokig, amelyek célzottan a pénzünket akarják elvenni, minden percben leselkedik ránk a veszély. Annak érdekében, hogy a magyarok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, a BRFK és a Magyar Bankszövetség közös kezdeményezést hozott létre.

Nem pihennek a kiberbűnözők

A kiberbiztonság fontosságára felhívó sajtótájékoztatót Farkas Péter, a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Osztályának vezetője, illetve Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese tartották. Sütő Ágnes beszámolóját azzal kezdte, hogy az elmúlt években több olyan módszert is kitaláltak a bűnözők, amelyek már célzottan csalással igyekeznek adatainkat és pénzünket kicsalni.

Érdekesség, hogy a pandémia időszaka alatt a netes csalások száma jelentősen visszaesett, igaz, ez a lendületvesztés nem tartott sokáig: alig telt el egy negyedév, minden újra a régi volt, és visszaugrott a csalások száma, az idei év első felében 1100 darab internetes csalás történt, meghaladva az 1,6 milliárd forintos kárértéket.

Mi is tehetünk az internetes biztonságért

Farkas Péter alezredes egy prezentáció segítségével mutatta be az úgynevezett "scooping", vagyis az internetes csalás egyik formáját. Elmondta: bűncselekmény ellen küzdeni nem csak a nyomozás eszközével lehet és kell, hanem össze is kell fogni azokkal, akik érintettek ebben - például éppen a Magyar Bankszövetséggel is. Az elmúlt hetekben 27 gyanúsítottat fogtak el több ügy összevont nyomozása során: összesen 226 sértettje volt a csalássorozatnak, a kárérték több tízmilliós volt.

Az alezredes hozzátette, hogy a rendőrség ettől még nem dőlhet hátra: a bűnözői hálózat szabadon maradt tagjai ott folytatták, ahol abbahagyták, a nyomozás még mindig tart. Ahhoz viszont, hogy ne járjanak sikerrel, a hétköznapi embereknek is észben kell tartaniuk több fontos szabályt:

állítsunk be a telefonunkon, laptopunkon több lépcsős azonosítást

használjunk erős jelszavakat - számok, kisbetű, nagybetű és írásjel egyaránt legyen benne

ne legyen jelszavunk egyértelmű - különösen, mert sokan ugyanazt a jelszót sok helyen használjuk egyszerre, így elég, ha illetéktelenek egyszer meglátják

e-mailben SOHA ne adjunk meg jelszavakat

Ha a károkozás mégis megtörtént, és tudatában vagyunk annak, hogy azonnal értesítsük a rendőrséget. Az alezredes hozzátette, hogy ilyenkor pontos adatokra van szükség: ha kijelezték a hívószámot, akkor arra, azellopott pénzösszeg, milyen volt a telefonbeszélgetés; mi volt a "mese", amellyel meggyőztek bennünket, hogyan beszélt a hívó, stb.

A rendőrség akkor tud eredményesen nyomozni, ha károsultként minél pontosabban körbeírjuk, mi történt, hogyan húztak minket be a csőbe

- mondta Farkas Péter.

Lapunk kérdésre az alezredes elmondta, hogy valóban volt most egy nagyobb elfogássorozat a nyomozás után, de arról nem beszélhet, hogy a nyomozás milyen technikai eszközökkel és pontosan hogyan zajlik. Azt azonban leszögezte, hogy a rendőrség minden elérhető eszközzel és módon, folyamatosan harcol a kiberbűnözés ellen.

Egyre több a csalás

Már hazánkban is egyre több csaló garázdálkodik online, a kiberbűnözők szinte bárhol lecsaphatnak. A statisztikák szerint 2021 első hat hónapjában csak az Egyesült Államokban több mint 60 százalékkal emelkedett a bejelentett zsarolóvírus támadások száma. Az ilyen időszakokban különös körültekintést igényel a munkavállalók kontrollja, a tendencia ugyanis már itthon is észrevehető. Erről korábban lapunk is részletesen írt, ezt a cikket itt tudod elolvasni: