Elstarolt a jövő fesztiválja: most bárki megismerheti 2022 slágerbefektetését, marketing trendjeit

A BrandFestival trendLAB neves szaktekintélyek bevonásával - a jelen tendenciái alapján - vizsgálta a jövő menedzsment és marketing-kommunikációs trendjeit (TRENDS AND CHANGES THAT SHAPE 2023). A vezetőkkel folytatott beszélgetésekből számos stratégiai fontosságú terület rajzolódott ki, mint például a tükörkép világ, a digitális transzformáció, a metaverzum, mint az adatkapitalisták paradicsoma, a hiper célzás, digitális perszonalizáció, valamint a kollaboráció szerepe a kreatív márkamegoldásokban. A szakemberek továbbá olyan jelenségekkel is foglalkoztak, mint az employer branding-jelöltélmény, az etikus vállalatvezetés és agilis transzformáció, a shareholder vs. stakeholder kapitalizmus és a munkahelyi digitalizáció.

Egyre inkább gyorsuló világunkban a szervezet- és vezetőfejlesztésben, a kommunikációs trendek ismeretében lépést kell tartanunk a változásokkal. Aki lemarad, az kimarad! De mi az, amire oda kell figyelnünk ebben a turbulenciában és mi az, amire nem érdemes? Hogyan tudunk azokra a trendekre fókuszálni, amelyek a legmagasabb üzleti értéket hordozzák? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az a túlélőkészlet, amivel a vezetők korábban rendelkeztek, ma már nem működőképes. Sokan viszont még mindig azokat a stratégiákat és taktikákat alkalmazzák, amelyek karrierjük során - különösen pedig „olimpikoni" időszakukban - eredményesen működtek. Ezt a jelenséget a siker tehetetlenségi nyomatékának nevezem. Ezek a képességek mára a rugalmas alkalmazkodást követelő világban való boldogulás gátjává váltak. Az üzleti korszellem egyre nagyobb innovációs igényt, agilitást és vevőközpontúságot feltételez. A mai világ az adatelemzői képességek, a mély fogyasztó ismeret mellett digitális transzfomációval összefüggő skillek-et követel meg a vezetőktől. A jelen helyzet teremtő káoszában komoly lendületet kaphatnak azok a piaci szereplők, akik diszruptív üzleti logikájukkal újraírják a játékszabályokat. - nyilatkozta Barna Tamás, a BrandFestival elnöke, a Republic Group reklámügynökségi csoport ügyvezetője. A BrandFestival minden évben azokat a trendeket helyezi fókuszba, amelyek a legmagasabb üzleti értéket hordozzák. Mindezekből kiemelkedik napjaink egyik legizgalmasabb témája a digitális transzformáció, a virtuális stratégialkotás és a Metaverzumban rejlő lehetőségek. METAVERZUM: AZ ADATKAPITALISTÁK PARADICSOMA A Metaverzum az internet lehetséges jövőbeli fejlődési szintje, valós idejű digitális szimuláció, amelyben a felhasználók a fizikai világhoz hasonlóan élnek, dolgoznak és játszanak. Segítségével a társadalmi interakciók, az oktatás, a munka, a szórakozás is egyre inkább avatarok segítségével, 3D-s környezetben zajlik majd. Fontos szerepet kap majd a felhasználók virtuális tulajdona, amit blockchain technológia véd, és amikért NFT-vel (non-fungible token) lehet fizetni. A Gartner kutatócég felmérése szerint 4 éven belül az emberiség negyede legalább napi egy órát fog a Metaverzumban tölteni. Hogy ez valóban így lesz-e, az még kérdéses. A világ legnagyobb vállalatai igyekeznek elsőként belépni erre az új területre. A divatipar korán ráébredt arra, hogy eredményességét a digitális vásárlás élményének fejlesztésével növelheti. Digitális cipők és ruhák, NFT-kiegészítők jelentek meg az utóbbi időben a piacon, az olyan ismert és nagy divatházak mint, a Gucci, a Dolce & Gabbana, a Balenciaga vagy a Burberry pedig már mind jelen vannak. A digitális terjeszkedés nem csak a luxusmárkákra jellemző, hiszen mára már olyan cégek is megkezdték a virtuális térhódítást, mint a Nike, az Adidas, a Tommy Hilfiger, a Zara és a North Face. Ha a sokszínűségre keresünk élő példát, Dennis Rodmannél (a Féreg) nem kell jobb jelölt. Kosárlabdázóként indult, és egészen extrém meredekségű hullámvasúttá alakította az életét. Most a Metaverzumban keres üzleti lehetőséget. A színes frizuráiból 6991 db-os NFT- kollekciót dobott piacra, 175 USD$/db áron. A teljes trend dokumentum letölthető formátumban itt érhető el. https://brandfestival.hu/trendlab/ A Programalkotó grémium tagjai: Barna Tamás: Republic Group, ügyvezető, a BrandFestival elnöke

Burka Szilvia: Praktiker Magyarország, ex. marketing vezető

Csikesz Erika: TV2 Media Csoport, értékesítési igazgató

Dr. Berkes Péter: BrandFestival, szakmai igazgató

Dr. Bokor Tamás: Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, egyetemi docens

Fincza Gergely: Y-shift, CEO

Furák András: Republic Group, portfólió-igazgató

Gesztesi Gábor: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., marketingigazgató

Juhász Diána: Lounge Group, képviselő

Kanti Péter: PwC Hungary, Manager at Technology Advisory

Kovács Gusztáv: TEVA, Assoc. Dir. OTC Marketing

Dr. Kulcsár Nikolett: Abbvie, Brand Manager Immunology

Lovas Tamás: Decathlon, marketingkommunikációs vezető

Marton Andrea: Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt.,marketing vezető

Márton Szabolcs: Republic Group, kreatívigazgató, a BrandFestival kreatív vezetője

Nád-Kántor Marianna: Cofidis, marketing vezető

Qayum Dániel: Peak Financial Services, tanácsadó

Palcsó Sára: Zwack Unicum Nyrt, marketing igazgató

Pöhacker Gábor: Deichmann, marketing vezető

Radovics Péter: Lounge Group, kreatívigazgató

Szili Tímea: Futureal Group/Cordia, Group Marketing and Communications Director

Szilva Mónika: Tesco Magyarország, Customer Director, Hungary and CE Lead

Szován Aranka: Reckitt Benkiser, Senior Brand & Trade Marketing Manager Hungary & Adriatics HomeCare Team Lead (Finish, Airwick)

Szűcs Krisztián: Y-shift, Head of Research

Taferner Ákos: METRO Kereskedelmi Kft., head of marketing

Tasi Dóra: Jacobs Douwe Egberts, marketing és média menedzser

Varga-Szilágyi Zsolt: Post For Rent, COO

Vízkeleti Ildikó: Auchan, marketing igazgató

Címlapkép: Getty Images

