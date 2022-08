A dimmer kapcsoló működése: így történik a fényerőszabályzós kapcsoló bekötése

Mi a dimmer kapcsoló lényege és hogyan működik a fényerőszabályzós kapcsoló LED fényforráshoz? Miért jó a dimmer kapcsoló, mik a fényerő szabályzós kapcsoló előnyei? Lehet vele spórolni? Hogyan történik a dimmer kapcsoló bekötése, hogy néz ki a fényerőszabályzós kapcsoló bekötési rajz? Mennyibe kerül egy érintős fényerőszabályzós kapcsoló?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a LED dimmer kapcsoló működése kapcsán: a dimmer kapcsoló LED fényforráshoz hogyan csatlakoztatható, hogyan történik a fényerőszabályzós kapcsoló bekötése, a fényerőszabályzós kapcsoló LED fényforráshoz hogyan köthető hozzá? Mennyibe kerül egy dimmer kapcsoló, bonyolult a bekötése?

Mi a dimmer kapcsoló jelentése?

A „dimmer kapcsoló” kifejezés sokak számára idegennek tűnhet, azonban egy teljesen hétköznapi műszaki cikkről van szó, amivel nagy valószínűséggel már találkoztunk is korábban. A dimmer kapcsoló egy egyszerű fényszabályzós kapcsoló, az esetek többségében egy olyan villanykapcsoló, amin egy tekerőgombot találhatunk, ezzel állíthatjuk a világítás intenzitását.

A dimmer kapcsoló – egyébként a dimmer jelentése terhelésszabályzó vagy variátor -tekerhető manuálisan, de érintős fényerőszabályzós kapcsoló formájában is elterjedt, ami nem csak végtelenül kényelmes, de az otthoni luxusérzetet is növeli – ráadásul még a rezsin is spórolhatunk vele, hiszen mi magunk állítjuk a dimmer kapcsoló segítségével a fény erejét.

A dimmer kapcsoló működése

A fényszabályzós kapcsoló működése egyszerű: a dimmer kapcsoló chipjében olyan ellenállások sorozata található, amelyek akadályozzák az áram szabad folyását a kapcsoló és a fényforrás között. A tekerőgomb, mint vezérlőrendszer igény szerint állítható, vagyis mi szabjuk meg, hogy az áram mikor, mekkora ellenállásba ütközzön. A dimmer kapcsoló elérhető a boltokban a mechanikus és az érintős verzió mellett távirányítható formában is – ehhez akár távirányító, akár mobil applikáció tartozhat, így akár tévénézés vagy munka közben is állíthatjuk a fényt, anélkül, hogy meg kelljen keresnünk a kapcsolót (intelligens dimmer kapcsoló).

Dimmer kapcsoló - lehet vele spórolni a rezsin?

Igen, egyértelműen spórolhatunk a villanyfogyasztáson egy jó fényerőszabályzó kapcsoló használatával, hiszen, ha a dimmer kapcsoló LED állítható erejű fényforráshoz van kötve, bármikor letekerhetjük a fényerőt a lehető legszükségesebb, legalacsonyabb beállításra. A villany a legdrágább szolgáltatások közé tartozik, így mindenképpen érdemes odafigyelnünk a mértéktartó fogyasztásra – lehetőség szerint tartsuk alacsonyan a fényerőt, napközben pedig, ha nincs rá feltétlenül szükségünk, kapcsoljuk le a világítást!

A fényerőszabályzós kapcsoló bekötése

A fogyasztók számos esetben tapasztalhatják a fényforrás villódzását, zúgását, helytelen működését – hogy ezeket a problémákat kiküszöböljük, már a dimmer kapcsoló bekötése során nagy figyelmet kell szentelnünk a helyes műszaki elrendezésnek: legyen megfelelő, állítható fényerejű a fényforrás is, ezek érjék el a dimmer kapcsoló által igényelt minimális teljesítményt, de ne lépjék át a használati utasításban megadott maximális teljesítményt és fényforrás darabszámot.

Minden fényerőszabályzós kapcsoló esetében meg van adva a maximális terhelhetőség – ennek a 80%-ig szabad biztonságosan elmenni. Arra is érdemes odafigyelni, ha egy helyiségben több helyről szeretnénk szabályozni a fényforrást, a dimmer kapcsoló bekötése helyesen történjen – egyébként erre nem minden fényforrás alkalmas, tájékozódjunk alaposan a vásárlás előtt! Célszerű kikérnünk egy villanyszerelő szakember véleményét a témával kapcsolatban, de tájékozódjunk a vásárlást megelőzően már a boltban is, sőt, amennyiben van rá lehetőségünk, teszteljük le az összeállítást!

Fényerőszabályzós kapcsoló bekötési rajz

A dimmer kapcsoló bekötése mindig a fényerőszabályzós kapcsoló bekötési rajz alapján történik, ami részletesen leírja, hogyan kell a kapcsolót összekötni az áramforrással – amennyiben ilyen kapcsolót telepítünk, mindenképpen tanulmányozzuk át a használati utasítást és a bekötési rajzot. Célszerű a dimmer kapcsoló bekötését villanyszerelőre bízni, hiszen a laikusok számára első ránézésre bonyolult feladatról van szó, illetve egy szakember a fényszabályzó kapcsoló bekötése során nem csak pontosabb, hanem gyorsabb munkát is végez.

Fényerőszabályzós kapcsoló LED fényforráshoz

A boltokban rengeteg különféle LED dimmer kapcsoló kapható – a dimmer kapcsoló LED fényforráshoz kiválóan csatlakoztatható, még arra is van lehetőség, hogy mi határozzuk meg a LED égők gyújtási sorrendjét, és a fény ereje mellett még a LED színeit is váltogathatjuk, ha egy igazán kreatív megjelenésű, egyedi, hangulatos otthonra vágyunk. Kifejezetten népszerű a LED szalag használata is, ezeket szinte bárhová felragaszthatjuk.