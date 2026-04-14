Kitálalt a Szerencseszombat műsorvezetője: még tartja magát, kiszámíthatatlan a jövője

Bár a választást végül nem a Fidesz nyerte, Fehérvári Gábor helyzete a SzerencseSzombatban, valamint magának a közmédiának a jövője továbbra is bizonytalan. Freddie a hot! magazinnak adott interjújában beszélt a dilemmáiról.

Komoly bizonytalansággal néz szembe a népszerű műsorvezető, Freddie, aki a hot! magazinnak beszélt arról, milyen helyzetbe került az utóbbi időben. Bár egyelőre tartja magát, nem titkolja: a jövője korántsem kiszámítható.

Az énekes korábban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó „kiszolgálni a propagandát”, és úgy tűnik, ehhez most is ragaszkodik. Sőt, azt is kijelentette: az sem érdekli, ha emiatt elveszíti az állását. Mint mondta, ha ez lesz a következménye, akkor is vállalja a döntését, mert szerinte ez csak megerősítené mindazt, amit a rendszerről gondol.

Az interjú óta kiderült: végül nem a Fidesz nyerte a választást, ami mindenképen pozitív jel lehet Freddie-nek, ám a közmédia jövője továbbra is sokak számára kérdőjel, így az ő állása sem áll ennek ellenére teljesen biztos lábakon.

A helyzet súlyát növeli, hogy számára a SzerencseSzombat nem csupán egy televíziós szerep volt, hanem stabil pont az életében.

Az énekes többször beszélt arról, hogy a zenei pálya önmagában kiszámíthatatlan, és nem garantál biztos megélhetést. Ráadásul olyan fellépéseket sem vállal, amelyekkel nem tud azonosulni, így eleve szűkebb lehetőségekből gazdálkodik.

Kétgyermekes édesapaként és férjként azonban nemcsak magáért, hanem a családjáért is felelősséget érez, ami tovább növeli a tétet.

Jelenleg még kivár: dolgozik, készül, és bízik abban, hogy hamarosan tisztábban lát majd.