Szívszorító vallomást tett a népszerű énekesnő otthona leégése után: így kezdene új életet férjével és a szüleivel
Januári lakástüzük óta albérletben él, és az újrakezdést tervezi Agárdi Szilvia és a férje. Bár az énekesnőt rosszul érintették a tragédiát övező internetes pletykák, a rengeteg felajánlás és segítség erőt adott a családnak. A történtek hatására átértékelték a jövőjüket. A szülőkkel összefogva, velük közösen szeretnének új otthont vásárolni.
Januárban tűz ütött ki Agárdi Szilvia otthonában. A lángok közül az édesapja mentette ki őt és a férjét. A tűz elől csak a macskájukat tudták kimenekíteni, a ház pedig teljesen élhetetlenné vált. Bár az ingatlan szerkezete megmaradt, az áram-, víz- és fűtésellátás teljesen megszűnt. A falakba és a bútorokba mélyen beleivódott a korom és a füst. A katasztrófavédelem szakemberei mostanáig nem tudták megállapítani a tűzeset pontos okát.
A tragédia után Agárdi Szilvia a közösségi médiában számolt be a történtekről. Ennek hatására több rosszindulatú pletyka is szárnyra kapott. Volt, aki szerint a ház lakható maradt, mások pedig egyszerű marketingfogásnak nevezték az esetet. Az énekesnő ezért döntött úgy, hogy egy videóban mutatja meg a valóságot. Elmondása szerint az őszinte kommunikációval az is a célja volt, hogy felhívja a figyelmet az élet törékenységére. Meg akarta mutatni, hogy egyetlen perc alatt minden odaveszhet, de a hitet, a szeretetet és a családot senki sem veheti el. A történet részleteiről bővebben a story magazinnak beszélt az énekesnő.
A rosszindulatú kommenteket hamar ellensúlyozta a feléjük irányuló, óriási társadalmi összefogás. Egy baráti segítségnek köszönhetően gyorsan albérletbe költözhettek. Az emberektől kaptak mosógépet és ruhákat is, sőt, még a cicájuknak is küldtek játékokat.
Emellett számos szakember ajánlotta fel az ingyenes munkáját a jövőbeli felújításhoz. A trauma feldolgozása ugyanakkor még várat magára. Az énekesnő elmondása szerint a rengeteg teendő miatt még nem volt ideje igazán kisírni magát. Éjszakánként gyakran gyötrik rémálmok. Férjével azonban mindenben támogatják egymást, és igyekeznek humorral oldani a feszültséget.
Bár a házaspár korábban saját, külön otthont és családalapítást tervezett, a tűzeset átírta a forgatókönyvet. A kiégett házba már semmiképpen sem szeretnének visszaköltözni. A jelenlegi tervek szerint az ingatlant egy részleges felújítás után eladják. A kapott összeget pedig kiegészítik a szülők megtakarításával. Így négyen, közösen vásárolnának egy új házat.
Az énekesnő ugyanis nem szeretné cserbenhagyni a bajban is mellettük álló szüleit. A cél elérése érdekében Agárdi Szilvia a jövőben még több fellépést és munkát vállal. Ezzel is szeretnék elérni, hogy minden fillért félretehessenek a közös újrakezdéshez.
