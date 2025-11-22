2025. november 22. szombat Cecília
2 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
La Liga
|
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
|
Premier League
La Liga
|
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milliós kincsek lapulhatnak a padláson, pincében! Sok magyar nem is tudja, hogy vagyonokon ül
Szórakozás

Milliós kincsek lapulhatnak a padláson, pincében! Sok magyar nem is tudja, hogy vagyonokon ül

MTI
2025. november 22. 15:29

Rekordáron, 9,12 millió dollárért (3 milliárd forintért) kelt el a Heritage Auctions csütörtöki árverésén a Superman képregény egy jó állapotú első, 1939-es példánya.

Ennek a képregénynek ez volt az árverésen valaha eladott legdrágább példánya amerikai médiajelentések szerint. Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly Kaliforniában, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték. Bár tudtak róla, hogy édesanyjuk és nagybátyjuk gyűjtötte a képregényeket, de a gyűjteményt soha nem látták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérdéses színes, 64 oldalas Superman-szám állítólag a padláson pihent egy dobozban több más képregény társaságában. Superman 1938-ban debütált az Action Comics képregénysorozat 1. számában. Mivel nagy sikert aratott, 1939-ben elindították a saját képregénysorozatát.

Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok könyvespolcán: sokan nem is tudják, mit őriznek
EZ IS ÉRDEKELHET
Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok könyvespolcán: sokan nem is tudják, mit őriznek
A szuperhős filmek és sorozatok megjelenése óta hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a képregények. De vajon befektetési céllal is megéri gyűjteni őket?

Ennek első példányai közül került ki az a füzet, amelyet csütörtökön elárvereztek. A Superman No.1-ból eredetileg félmillió példányt nyomtak, aztán 250 ezer, majd 150 ezer további példányt. Az ép példányok azonban elég ritkák, részben azért, mert a képregényben arra szólították fel a gyerekeket, hogy vágják le a borítót, és csináljanak belőle posztert - idézte fel a The Guardian brit napilap.
Címlapkép: Getty Images
#forint #könyv #árverés #kincs #amerika #dollár #rekord #millió #szórakozás #örökség #gyűjtés #Kalifornia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:06
15:29
15:15
14:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
4 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Faktorálás
követelés (vagyis szerződés szerint járó bevétel) harmadik fél által történő megvásárlására vonatkozó ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 16:06
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 14:31
Szégyenlistán Magyarország: Budapest a világ egyik legstresszesebb városa
Agrárszektor  |  2025. november 22. 16:02
Halálos áldozatokat is követelt az időjárás miatt elszabadult vírus