Budapest, Magyarország - 2015. július 13.: Lottózó Budapesten.
Szórakozás

A Hatoslottó 39. heti nyerőszámai vasárnap

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 16:07

A Hatoslottón ismét megtartották a vasárnapi sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 240 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó nyerőszámai a 39. játékhét vasárnapi sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:

10; 11; 20; 22; 39; 45

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 40. játékhét következő sorsolásán (csütörtökön) már 319 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

Nyeremények: 

  • 5 Találat: (26 db) 210 145 Ft
  • 4 Találat: (1 321 db) 8 270 Ft
  • 3 Találat: (22 017 db) 3 020 Ft

Címlapkép: Getty Images
