Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
A Hatoslottó 39. heti nyerőszámai vasárnap
A Hatoslottón ismét megtartották a vasárnapi sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 240 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó nyerőszámai a 39. játékhét vasárnapi sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:
10; 11; 20; 22; 39; 45
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 40. játékhét következő sorsolásán (csütörtökön) már 319 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
Nyeremények:
- 5 Találat: (26 db) 210 145 Ft
- 4 Találat: (1 321 db) 8 270 Ft
- 3 Találat: (22 017 db) 3 020 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is