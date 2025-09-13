2025. szeptember 13. szombat Kornél
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar papírpénz és lottó
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten

Pénzcentrum
2025. szeptember 13. 19:18

Kihúzták az Ötöslottó 2025/37. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 1 milliárd 200 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 37. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

4; 7; 36; 86; 90.

Ezen a játékhéten (37.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 200 millió forint lesz a következő, 38. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 37. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 309 380 Ft
  • 3 találat: egyenként 20 215 Ft
  • 2 találat: egyenként 2 600 Ft

Jokerszám: 444983

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 38. héten így 65 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
20:23
20:03
19:18
18:33
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
2 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 18:02
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 16:04
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 18:59
Tiltott antibiotikumot találtak az ukrán tojásban, mi történik itt?