Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/37. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 1 milliárd 200 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 37. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

4; 7; 36; 86; 90.

Ezen a játékhéten (37.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 200 millió forint lesz a következő, 38. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 37. héten:

4 találat: egyenként 1 309 380 Ft

3 találat: egyenként 20 215 Ft

2 találat: egyenként 2 600 Ft

Jokerszám: 444983

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 38. héten így 65 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

