Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: ilyet még sosem csináltak eddig, videón az előzetes

A Netflix sikerprodukció, a Black Mirror hetedik évadának szereplőgárdája ismert színészekkel és feltörekvő tehetségekkel bővül, köztük Chris O'Dowd, Peter Capaldi és Tracee Ellis Ross is feltűnik majd a sorozatban - közölte stílusosan a brut Mirror nevű portál.

Néhány hete nyilvános már, hogy a Charlie Brooker által megálmodott disztópikus antológia sorozat, a Black Mirror (magyarul Fekete Tükör) új évaddal jelentkezik a Netflixen.

Az ikonikus sorozattal kapcsolatban most több színész neve is nyilvánosságra került. Az első epizódban, a Common People-ben Chris O'Dowd egy Mike nevű építőmunkást alakít, aki feleségével (Rashida Jones) egy életmentő implantátum előfizetéses szolgáltatásához folyamodik, amikor az asszony életveszélyes betegséggel szembesül. Az epizódban Tracee Ellis Ross is feltűnik mint a technológiát népszerűsítő ellentmondásos karakter.

A Plaything című epizódban pedig a Doctor Who egykori sztárja, Peter Capaldi egy Cameron nevű számítógépes tudóst alakít, aki túlságosan belemerül a munkájába. A 67 éves színész karakterének fiatalabb verzióját a feltörekvő glasgow-i tehetség, Lewis Gribben játssza.

Az új évad a Bête Noire című epizóddal a pszichológiai horror felé mozdul, ahol Siena Kelly egy sikeres édességipari fejlesztési vezetőt alakít, akinek életét felforgatja egy régi iskolatárs (Rosy McEwen) felbukkanása. Brooker szerint az epizód a manipuláció és a "gaslighting" témáját járja körül.

Tegnap jött ki egyébként nemcsak magához a sorozathoz, hanem az epizódokhoz tartozó hivatalos trailer is:

A sorozat történetében először egy korábbi epizód folytatását is láthatják a nézők: a negyedik évad USS Callister című részének történetét viszi tovább Cristin Milioti főszereplésével, aki ismét Nanette Cole kódolót alakítja.

Az új évad további sztárjai között található Issa Rae, Paul Giamatti, Emma Corrin és több feltörekvő tehetség is, folytatva a sorozat hagyományát, mely szerint befutott színészeket és új arcokat egyaránt szerepeltet.