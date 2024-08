Hatalmas újítás élesedett a Tippmixen: ilyen még sosem volt Magyarországon

Augusztus 28-án kezdődnek a XVII. Nyári Paralimpiai Játékok. A nemzeti lottótársaság kínálatában először, és nemzetközi viszonylatban is ritkaságszámba menően lehet fogadni a paralimpia magyar eseményeire a Tippmixpro-n és a Tippmixen. Párizsban hazánk 39 parasportolója összesen 68 versenyszámban képviseli Magyarországot. Három esztendővel ezelőtt Tokióban hét arannyal, öt ezüsttel és négy bronzzal az éremtáblázat tizennyolcadik helyén végeztünk.

Az első, már hivatalosan is paralimpiai játékok néven futó világesemény házigazdája Róma volt 1960-ban. A következő nagyobb mérföldkő 1988, amikortól az olimpiai és a paralimpiai játékokat azonos évben és ugyanazon helyszínen rendezik meg. Magyarország eddig harmincnyolc aranyérmet, ötvenöt ezüstérmet és hatvanhét bronzérmet nyert a paralimpiákon. Az eddigi legsikeresebb magyar szereplés az 1984-es, New York-i játékokhoz kötődik, amikor a magyar küldöttség tizenkettő első, tizenhárom második és három harmadik helyezést ünnepelhetett.

Az aranyérmeket tekintve minden idők második legjobb szereplését a 2021-es tokiói játékokon versengő magyar csapat hozta össze, ahol hét honfitársunk is paralimpiai bajnok lett. Tokiói győzteseink Párizsban is ott lesznek, és ezúttal is dobogóesélyesként lehet velük számolni.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője azt mondta: „sportfogadási mérföldkőhöz érkezett a nemzeti lottótársaság, hiszen a Tippmix és a TippmixPro életében most először, és nemzetközi viszonylatban is különlegességnek tekinthetően lehet fogadni paralimpiai eseményekre”. Horváth Zoltán hozzátette: „a paralimpiai versenyszámok esetében a magyar vonatkozású eseményekből, illetve fogadási lehetőségekből válogathatnak majd a fogadók. Magyar sportolóért összesen hatvannyolc versenyszámban szoríthatunk – a legtöbb versenyzővel, hét fővel az úszás képviselteti magát”.

A XVII. Paralimpiai Játékokon tizenhárom sportágban harminckilenc sportoló képviseli hazánkat Párizsban. A francia fővárosban szeptember 8-ig tartanak a Paralimpiai Játékok. A magyarok teljes programja itt olvasható: