Lebukott: ilyen kamu luxusórát hord Kozso + videó

Kamu karórát viselt Kozso a Frizbi Hajdu Péterrel legutóbbi adásában - szúrta ki Lakatos Zsolt óraszakértő, gyanúját a Bulgari is megerősítette.

"Amikor egy híresség bukik le kamuórával" - vezeti fel friss TikTok-posztját Lakatos Zsolt óraszakértő, a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna házigazdája, és nem is csigázza sokáig a kedélyeket, egyből le is lövi a poént, hogy Kozsoról van szó. Mint azt a szakértő kifejti, az a Bulgari karóra, amit a zenész viselt a Frizbi Hajdu Péterrel legutóbbi adásában, "nem létezik".

Az óraszakértő még a gyártót is megkérdezte, igaz-e a gyanúja, és a cég hivatalos válasza az volt, hogy "a 12-es számlapbeosztással érkező, fekete számlapos verzió, az csak acélon jelent meg, viszont a 93-as, fekete számlapos verzió elérhető aranyban is, de ez a két változatnak a szerelemgyereke nem létezik hivatalosan". Íme a Beszéljünk órákról TikTok-csatorva friss videója:

A Pénzcentrum vlogja, a CashTag amúgy épp a napokban foglalkozott az órák piacával, ezen belül kiemelten azzal, hogy alternatív befektetési eszközként mennyire illeszkedik egy jól kiválasztott darab egy kellően diverzifikált portfólióba. A videóban megszólalt többek között Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról nevű TikTok-csatorna szakembere is, aki kifejtette, türelemmel, kapcsolatokkal és szerencsével akár nagyot is lehet szakítani egy-egy limitált darabszámű modellen, de általánosságban véve nem a legjobb befektetés az óravásárlás. Cikkünket a témában itt olvashatod el, a videót pedig itt is megnézheted: