Hivatalos: végleg búcsút vehetnek a Vodefone-tól a magyar felhasználók

Január 31-én a vételár kifizetésével lezárult a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (Vodafone Magyarország) megvásárlása. A január 8-án aláírt adásvételi megállapodásnak megfelelően a 4iG Nyrt. 51, a Magyar Állam pedig 49 százalékos közvetett befolyást szerzett a magyar piac második legnagyobb telekommunikációs vállalatában - írja a 4iG közleménye.

A vételár pénzügyi teljesítésével 2023. január 31-én lezárult a magyar távközlés történetének egyik legjelentősebb piacformáló tranzakciója, a Vodafone Magyarország Zrt. akvizíciója – tette közzé a 4iG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde oldalán. A sikeres akvizícióval a 4iG Nyrt. leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt. 51 százalékos irányító befolyást, a Magyar Állam tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. pedig 49 százalékos közvetett befolyást szerzett a Vodafone Magyarország Zrt.-ben.

Az akvizícióval az új tulajdonosokhoz kerültek a Vodafone Magyarország mobilfrekvenciái, az aktív rádiós átviteli berendezései, az aktív antennák és kábelek, a kültéri kabinetek egy része, továbbá a felhordó és a tornyokat kiszolgáló optikai hálózata is. Korábbi lapértesülések szerint a Vodafone a felvásárlás után nevet is válthat és One néven működhet tovább hazánkban.

A tulajdonosváltás az ügyfeleket nem érinti. A Vodafone szolgáltatásait mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe.