Nem bírják a januári meleget a hazai sípályák: már a hóágyú sem segít, bezárnak

Az évszakhoz képest különösen meleg januárnak néznünk elébe: a meleg miatt kénytelen volt bezárni már az eplényi sípálya, míg a Normafán egyenesen egy kellemes tavaszi kiránduláshoz alkalmas körülmények uralkodnak. A mátraszentistváni sípark még kitart, de mindeközben a külföldi pályákon is már csak hóágyúzással tudnak megfelelő körülményeket biztosítani – írta meg az infodtart.hu, aki Wesselényi Andreával, a Síelők.hu alapító főszerkesztőjét kérdezte.

Ahogyan azt már korábban megírtuk, január 4-étől, azaz mától bezárt az eplényi sípálya, így Magyarországon mindössze a mátraszentistváni sípark látogatható, azonban itt is csökkentett üzemmódban, kedvezményes jegyárak mellett várják a sportolni vágyókat. A probléma leginkább az jelenleg, hogy a mostani enyhe idő mellett a hóágyúzás sem működik: ugyanis, ha tartósan 0 fok fölötti a hőmérséklet lehetetlen a hópótlás. Ezért is volt kénytelen bezárni Eplény és vált a Normafa is alkalmatlanná a síelésre.

Ami a síelés jövőjét illeti Wesselényi Andrea aggasztóan tartja, hogy a decemberi időjárás évek óta egyre enyhébb, ami miatt tapasztalható egyfajta eltolódás, így lehet az, hogy már március környékén van a főszezon. Innen nézve van jövője, a síelésnek, azonban már leginkább a magasabb hegyekben:

1000 méter alatt egyre kevésbé lehet tartósan jövedelmezően üzemeltetni egy síterepet

– mondta el a szakértő, aki hozzátette, hogy ennek ellenére is találkozhatunk „fantasztikus” nagy havakkal.