Durván megdrágul jövőre a magyarok elithobbija: tízezrek fizethetnek rá a változásra

A Magyar Közlönyben megjelent, Nagy István agrárminiszter által jegyzett rendelet szerint jövőre nő a vadászjegy és a vadászati engedély kiállításának díja.

A rendelet szerint 2023. január 1-jétől a vadászjegy kiállításának és minden további vadászati évre történő érvényesítésének díja húszezer forint helyett huszonötezer forintra emelkedik, emellett nőni fog a vadászati engedély kiváltásának díja is "megkezdett harminc naponként" tízezer forintról harmincezer forintra nő, az éves költsége így százezerről kétszázezer forintra emelkedik.

Európa szerte talán Magyarországon a legnépszerűbb hobbi a vadászat. Hiába ellenzik a sportot sokan, mégis egyre többen űzik hazánkban. Kevésbé ismert tény, hogy a vadgazdálkodás is ebbe a területbe esik, emiatt sokkal összetettebb ez az ágazat, mint elsőre hinnénk.

Magyarországon összesen 68 228 vadász van, ebből 2 783 hivatásos, míg 65 446 sportvadász. Ezen számok tartalmaznak 3 365 női vadászt is, akiknek a száma az évek folyamán emelkedik, csak úgy, mint átlagosan a vadászoké, hiszen folyamatosan tesznek le vadászvizsgákat, és váltanak ki vadászjegyet, továbbá a hivatásos vadászok képzése és foglalkoztatása is folyamatos

- árulta el korábban Pénzcentrumnak Méhes Dóra, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, aki azt is elárulta, hogy minden vadásznak kötelező egy 100 órás vadásztanfolyam elvégzése is, ahol elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, ennek díja 150 ezer forinttól kezdődik. Ezt követi a vadászvizsga, 20 ezer forintért, emellett azonban vannak kiegészítő vizsgák is, mint a vadászíjászat, solymászat, agarászat.

Ahhoz, hogy fegyvert kapjunk, és vadászhassunk, szükséges a pszichológiai vizsga, orvosi alkalmassági vizsga valamint erkölcsi bizonyítvány is. A vadászjeggyel, orvosi alkalmasságival a rendőrség kiadja a fegyvervásárlási engedélyt, majd fegyvervásárlás után a rendőrségnél ezt be kell mutatni, ellenőrizni kell. Az orvosi vizsgálatok, és a fegyver megszerzéséhez szükséges egyéb adminisztrációs költségek együtt további 20-25 ezer forintot jelentenek. A vadászjegy, vadászkamarai tagdíj, biztositás további 25 ezer forint.

Minden vadásznak kötelező egy 100 órás vadásztanfolyam elvégzése, ahol elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, ennek díja 150 ezer forinttól kezdődik. Ezt követi a vadászvizsga, 20 ezer forintért, emellett azonban vannak kiegészítő vizsgák is, mint a vadászíjászat, solymászat, agarászat.

Ahhoz, hogy fegyvert kapjunk, és vadászhassunk, szükséges a pszichológiai vizsga, orvosi alkalmassági vizsga valamint erkölcsi bizonyítvány is. Az orvosi vizsgálatok, és a fegyver megszerzéséhez szükséges egyéb adminisztrációs költségek együtt további 20-25 ezer forintot jelentenek.

A Vadásztársaságoknál az alapszabállyal összhangban meghatározott minden tagra kötelező tagsági díj van érvényben. A fizetendő tagdíj éves összegét, valamint a belépési díj összegét a Közgyűlés határozza meg, ezért ez területenként változó – nyilatkozta Méhes Dóra.

Sörétes fegyvert 80-100 ezer forinttól tudunk használtan vásárolni, újonta pedig 150-200 ezer forinttól. Golyós fegyvert, céltávcsővel használtan 200-250 ezer forintért, újat pedig 400-450 ezer forintért vásárolhatunk. Jogszabályi kötelezettség vonatkozik a kereső távcsövekre, amelyeket 80-100 ezer forinttól szerezhetünk be. Ehhez jön a lőszer ára, ami szintén nem olcsó.