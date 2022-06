Elszabadultak a fesztiválárak: van, ahol megduplázódott a belépő ára 2017-hez képest

A legtöbb – ha nem az összes – magyarországi fesztivál belépőára komolyan megemelkedett az idei szezonra: nemcsak az utolsó megrendezett fesztiválhoz képest, de az elmúlt éveket tekintve is komoly drágulást figyelhetünk meg. A normál árú bérletek többsége ugyanis 30-35 százalékkal emelkedett, írta meg a Telex.

Majdnem a havi nettó minimálbérbe, azaz 130 ezer forintba kerül jelenleg hazánkban a legdrágább fesztiválbérlet. Az senkit se lep meg, hogy ezért az összegért a Sziget-re látogathatunk ki, ami az eddig megszokott 7 nap helyett 6 nap hosszan fog tartani. Öt évvel ezelőtt ez a belépő 89900 forint volt, ez azt jelenti, hogy 5 év alatt 45 százalékkal drágult a jegy. Az utolsó, 2019-ben megtartott Szigetért 110 ezer forintot kellett fizetni teljes áron, ami 20 százalékos emelkedés.

Annak ellenére viszont, hogy továbbra is a Sziget a legdrágább fesztivál hazánkban messze nem a legjobban dráguló. A Telex összeállításából látszik, hogy a napijegyeket tekintve a szegedi SZIN, míg bérletben a Kolorádó árai emelkedtek a legdurvábban. De a Campus fesztiválra is majdnem kétszer annyiba kerül az early bird bérlet, mint öt éve. A rekorddrágulást jelentő, 100 százalékot meghaladó emelkedés oka leginkább az alacsony bázis lehet az oka, vagyis az, hogy a Kolorádó és a SZIN is kiemelkedően olcsó volt 5 éve.

A Kolorádót először pont 5 éve szervezték meg, így lehetett az, hogy mindössze 9000 forintért meg lehetett venni az elővételes bérleteket. Ennyiért pedig már akkor se tudtál volna napijegyet se venni a legtöbb fesztiválra. A második legolcsóbb fesztivál a héten kezdődő Fishing on Orfű, ahol pár éve 19990 forintba került a bérlet, most pedig 33990 forintot kell fizetnie az érdeklődőknek.

A napijegyeinek árát 50 százaléknál kisebb mértékben csak a Sziget-Volt-Sound trió emelte, illetve az EFOTT és a Fishing. A bérletek ugyanakkor a Sziget, a Sound és a Művészetek völgye esetében drágultak a legkevésbé.