Horgászvizsga 2022: hány éves kortól kell horgászvizsga a magyar vizeken?

Magyarország édesvizekben gazdag vidékein az egyik legelterjedtebb, legnépszerűbb szabadidős tevékenység a horgászat, azonban manapság már nem dobhatjuk be a pecabotot bárhol, büntetlenül – feltéve, ha nincs horgászengedélyünk, aminek a kiváltásához horgászvizsga szükséges. Mit kell tudnunk a horgászvizsga és a HORINFO online horgászvizsga 2022 évi szabályairól, mi változott a közelmúltban?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a magyar horgászvizsga 2022 évi szabályairól: miért kell horgászvizsga ahhoz, hogy pecázni indulhassunk, mióta feltétele a horgászvizsga a horgászengedély kiváltásának? Milyen törvény szabályozza mindezt, mit mond ki a horgászvizsga törvény? Hány éves kortól kell horgászvizsga egy gyereknek?

Miért kell horgászvizsga a horgászathoz?

Mindenekelőtt azért szükséges a horgászvizsga Magyarország területén, mert törvény írja elő a meglétét. Tegyük hozzá, a horgászengedély kiváltásához korábban is szükség volt bizonyos horgászati alapismeretekre, melyekről az adott horgászegyesületnél vizsgát lehetett tenni, erről pedig bejegyzést készítettek a horgászigazolványban (A kilencvenes évektől Horgászvizsga bizonyítványnak nevezték).

Milyen törvény vonatkozik a horgászvizsga letételére?

Az 2013. évi CII. (a Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló) törvény 40.§ (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik a horgászvizsga szükségességéről:

Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát állami horgászvizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.

Horgászvizsga 2022: már online horgászvizsga is létezik

A szabályok néhány évente változnak, ez így történt tavaly, 2021-ben is, mióta már elektronikus teszt (online horgászvizsga teszt) formájában is igazolást adhatunk a jártasságunkról – ettől még személyesen meg kell jelenni a vizsgahelyszínen az adott időpontban, csak a teszt jellege változott papír alapúról digitálisra! A sikeres horgászvizsga ezután felkerül egy online horgászprofilba – aki bekerül a horgászvizsga megszerzésével a HORINFO nyilvántartásba, az kiválthatja a horgászengedélyt.

Milyen tudást vár el egy horgászvizsga?

A legtöbb horgászni vágyó számára a horgászvizsga letétele fárasztó extrafeladatnak tűnhet, azonban fontos, hogy a horgászat előtt szerezzünk némi jártasságot a horgászat elméletéről, szabályzásáról – hiszen nehéz gyakorlati tapasztalatot szerezni elméleti tudás nélkül. Fontos, hogy a horgászat alapjai mellett ismerjük:

a magyar őshonos halfajtákat és az invazív jövevényhalakat;

a horgászetikát;

a vízi környezet- és természetvédelem szabályait;

a magyar horgászati jogszabályokat;

a horgászidényre vonatkozó tilalmakat és a halak méreteire vonatkozó megkötéseket.

A horgászvizsga mennyibe kerül?

Ingyenes.

A horgászvizsga hány éves kortól elvárás?

Az állami horgászjegy kiváltásához 15 éves kortól horgászengedélyre van szükség, de már korábban, 10 éves kortól is megszerezhető. A horgászvizsgára a www.horgaszjegy.hu oldalon lehet jelentkezni, HORINFO online profil létesítése is szükséges hozzá. A horgászvizsga kérdéseket a NÉBIH Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyvben fellelhető tananyagból állítják össze, így célszerű innen készülni a vizsgára vagy gyakorlati oktatást igényelni. A 15. életévüket a tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkártya igénylése is, melynek ára 2.200 Ft.

Kinek nem kell horgászvizsga?

Az adott horgászévre vonatkozóan állami horgászjegy horgászvizsga nélkül kiváltható 3 és 15 év közötti gyermekre (ők gyermekhorgásznak számítanak), értelmi fogyatékkal élő személyre, vak- vagy gyengénlátó személyre.

Mi jön a horgászvizsga megszerzése után?

A sikeres horgászvizsga letétele önmagában nem elég ahhoz, hogy horgászhassunk, szükséges még a horgászengedély/horgászjegy kiváltása is, állami szinten vagy ott, ahol horgászni szeretnénk (pl. egy sporthorgásztónál), a választott időtartamra érvényes jeggyel.