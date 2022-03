Illegális üzletet is ajánlottak az RTL Cápájának: ezt nem verte nagy dobra Balogh Petya

Tomán Szabina idegen területre tévedt, Balogh Péternek nem tetszett az egyetemista drogbarlang vállalkozás. Folytatódik a Pénzcentrum videóblog sorozata, ezúttal is belestünk a Cápák közöt kulisszái mögé!

Folytatódik a CashTag, a Pénzcentrum videoblog sorozata amiben újra bepillantunk az RTL Klub-on futó Cápák Között üzleti showműsor kulisszái mögé. Pitner Gábor ezúttal Drabant Sebestyén UrilCard névjegykártya ötletét járta körbe a projektbe befektető Tomán Szabinával és Balogh Péterrel.

A fiatal online vállalkozó egy nem mindennapi névjegykártyát vitt a cápák elé, ugyanis ezt a kártyát elég a telefonhoz érinteni és a telefon képernyőn rögtön megjelennek az adataink. Sebi mindenkit meglepett mikor a cápák elé lépve első dolga volt megkérni Balogh Pétert, hogy egy pillanatra vegye elő a telefonját majd az Urilcard segytségével egy pillanat alatt a telefon névjegyzékébe varázsolta az elérhetőségeit.

A kártya az NFC (Near Field Communication) technológiát használja amiről leginkább a fizetésforgalmi tranzakcióknál szoktunk beszélni, például amikor okostelefonnal fizetünk a boltban. Az NFC a modern okoseszközök, különösképpen telefonok, tabletek vagy okosórák számára tesz lehetővé gyors és biztonságos vezeték nélküli adatcserét. Nevezhetjük akár a Bluetooth továbbfejlesztett változatának is, azzal összehasonlítva az NFC gyorsabb, stabilabb és biztonságosabb is. Két NFC-képes készülék összeérintésével vagy közelítésével automatikusan elindul köztük a kommunikáció. Az NFC rövid rádióhullámokon működik, nagyon alacsony energiafogyasztású és a Bluetooth-tól eltérően úgynevezett passzív pontok létrehozását teszi lehetővé.

Manapság a legtöbb mobiltelefon NFC képes de a technológiának ami a zsebünkben lapul még nem igazán használjuk ki az előnyeit pedig használható zárnyitásra, szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk leolvasására, autós eszközök indítására, címkézésre, személyazonosításra, beléptetésre és még sorolhatnánk.

Az Urilcard azonkívül, hogy névjegykártya, ezeket a kiaknázatlan területeket is próbálja ötvözni, ahogy a kártyát megalkotó Sebestyén fogalmaz:

Nem szeretem amikor úgy fogalmazzuk meg az Urilcardot, hogy csak egy digitális névjegykártya mert annál sokkal több. Nagyon sokféle szektorban lehet használni. A legalapabb az üzleti életben a névjegykártya funkció de egy étteremben az étlapot megjeleníthetjük rajta, asztalfoglalást, értékelő lehetőségeket illetve rendezvényen is kiválóan lehet használni, hiszen karszalag formájában is tudjuk biztosítani az ottlevőknek és ezzel megreformáljuk az egész kapcsolatépítés folyamatát.

Az, hogy tech szektorból érkező Balogh Péternek rögtön felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség, szinte természetes, az viszont érdekes, hogy az eredetileg a Toman Diet étrend és diéta programmal foglalkozó üzletasszony Tomán Szabina is beszállt az üzletbe furcsa lehet. Mikor erről kérdeztük erről így nyilatkozott:

Sebi teljesen kívül áll a komfortzónámból, tehát nem számítottam rá, hogy én egy fiatal, még cég nélküli IT szektorból fogok választani, befektetni. De ahogy ő előadta a jelenlegi állapotát a vállalkozásának és a működésének, az nagyon szimpatikus volt.

Szabina már a CashTag előző részében is kifejtette, hogy olyan vállalkozókat keres, akik tisztában vannak a saját vállalkozásuk piaci helyzetével, jövőbeni lehetőségeivel és kockázataival is és két lábbal állnak a földön, Sebi esetében is ez lehetett a döntő ok amiért beszállt az üzletbe 10 millió forinttal.

Ugyanígy tett Balogh Péter szoftverfejlesztő, üzletember, angyalbefektető is aki viszont döntést így indokolta:

Mindig is technológiákkal játszottam és imádtam a digitalizációt és bár magának a digitális névjegykártyának az alapötletét nem ő találta fel. Pár éve már létezik de Magyarországon ez még nem terjedt el. Ő egy olyan srác aki megfogja találni a fogást rajta, hogy a magyar piacon a digitális névjegykártya hogy lesz hasznos és az egyik legngyonn hasznossága pont a vállalati digitalizációban lesz.

A befektetők megosztották velünk azt is, hogyan zajlik a valós folyamata annak amikor valaki ötletét ígéretesnek találják és úgy döntenek befektetnek a vállalkozásba és beszéltek a kockázatokról is amiket gyakran a pár perces pitch-ekből még ők maguk sem látnak azonnal, később viszont alapos elemzésen esik át a bemutatott vállalkozás és ötlet.

Péter azt is elmondta, hogy nagyon sok megkeresést kap a műsoron kívül is, angyalbefektetőként a felkarolt start-up cégek többségével így találkozott. Azonban nagyon sok kezdetleges, működésképtelen vagy éppen teljesen őrült ötlettel is megkeresik, mint például:

Az egyik legvadabb amikor megtalált valaki, hogy egyetemistáknak csinálnak drogbarlangot, hát nyilván ez nem az én műfajom és angyalbefektetőként nekem nagyon fontos, hogy csak olyan dologba fektetek be, amiből szerintem több kéne, hogy legyen a világban

- mondta a befektető.