Új streaming-szolgáltató robbant Magyarországon: a régióban itt lesz először elérhető, már el is indult

Ősi idegenek, Tűzben edzett, Oak Island átka: 300 epizódnyi ismeretterjesztő műsor válik elérhetővé az RTL Most+ előfizetői számára.

Díjnyertes dokumentumfilmekkel és prémium szórakoztató ismeretterjesztő műsorokkal indul el 2022. február 1-én Magyarországon a HISTORY Play nevű streaming szolgáltatás. A népszerű HISTORY Channel anyavállalata, az A+E Networks a magyar piac egyik vezető streaming platformjával, az RTL Most+-szal együttműködve teszi elérhetővé video-on-demand kínálatát.

A közép-kelet-európai régióban először Magyarországon debütál a szolgáltatás

A HISTORY Play jelenleg az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Svédországban és Hollandiában érhető el különböző partnerek, például az Amazon Prime és az Apple TV+ szolgáltatásain keresztül. Svédországban a Telia távközlési vállalaton keresztül érhető el a HISTORY Play.

A HISTORY Play műsorkínálatában olyan sorozatok lesznek elérhetők már az indulástól kezdve, mint az Oak Island átka, a Tűzben edzett, az Ősi idegenek vagy az Elképesztő rejtélyek. Az RTL Most+ előfizetői számára februárban a HISTORY Channel könyvtárának több mint 300 epizódnyi szórakoztató ismeretterjesztő műsora, dokudrámája és prémium dokumentumfilmje válik megtekinthetővé.

Izabella Wiley, az A+E Networks közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója elmondta: „Izgatottak vagyunk, hogy tovább mélyíthetjük sikeres együttműködésünket egyik vezető partnerünkkel, az RTL Magyarországgal. A HISTORY Play magyarországi elindítása jelzi, hogy továbbra is kulcsfontosságúnak tekintjük a digitális fejlesztéseket a közép-kelet-európai régióban. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a magyarok hűséges és lelkes nézői a HISTORY Channelnek. Büszkék vagyunk rá, hogy prémium dokumentumfilmes tartalmainkat az RTL Most+ előfizetői számára is elérhetővé tehetjük, akik akkor férhetnek hozzá kedvenc történeteikhez és karaktereikhez, amikor csak akarnak.”

A Nielsen nézettségi felmérése szerint a HISTORY Channel az elmúlt két évben a vezető ismeretterjesztő csatornává vált Magyarországon, csak 2021-ben 4 millió nézőt ért el. A HISTORY Play pedig mostantól lehetőséget ad a magyar nézőknek arra, hogy akkor fedezzék fel és nézzék meg a korábbi évadokat, amikor csak kedvük tartja - áll a vállalat közleményében.

Szabó Balázs, az CLT-UFA Hungarian Broadcasting Division programigazgatója és tartalomszerzési vezetője elmondta: „Örömmel emeljük új szintre az A+E Networks és az RTL Magyarország közötti együttműködést. A változatos és széleskörű tartalomkínálat az RTL Most+ sikerének egyik alapja, ezért örömmel biztosítjuk saját, helyben gyártott és exkluzív tartalmaink mellett más produkciós cégek, szolgáltatások és tévécsatornák prémium minőségű szórakoztató műsorait is.