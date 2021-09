Szomorú a mozibajárási kedv Magyarországon: a nagy nézőrobbanás még várat magára

Emelkedett a mozik nézőszáma, de még elmarad a várakozásoktól, bár a tavalyi szintnél sokkal jobb a helyzet - írta a Világgazdaság.

Borsos Erika, a Mozisok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke a lapnak elmondta: idén nyáron a 2019-es azonos időszaknak csak a 40-75 százalékát érték el a nézőszámok, szeptemberben pedig az 50-80 százalékát. Az alacsonyabb arányokat a művészmozik érték el, a multiplexekbe intenzívebben tértek vissza a látogatók - tette hozzá.

A MOSZ elnökre rámutatott arra is, hogy a nagy várakozás övezte filmek azonban még csak ezután kerülnek a mozikba. Erős lesz a kínálat a következő hónapokban, várhatóan az ősz folyamán még bőven fog emelkedni a nézők száma - közölte. Borsos Erika kitért arra is, hogy általában októbertől március végéig a legmagasabb a látogatók száma a mozikban, de az ágazat 2020-as terveit teljesen átírta a koronavírus-járvány. Ráadásul az idén is zárva voltak a létesítmények májusig, de a szolgáltatók nagyon bíznak abban, hogy

az év hátralévő részében a mostaninál lényegesen több látogató lesz.