Itt a Westend bejelentése: meglepő újdonságokkal készülnek a járvány utáni nyitásra

Két új ételterasszal várja szombattól vásárlóit a Westend, májusban pedig új funkciókkal és terekkel nyit a Tetőkert is. Budapest központi plázája az ételteraszokon, a bevásárlóközpont belső és külső tereiben, illetve az üzletekben is fokozott járványügyi intézkedésekkel teszi biztonságossá a vásárlást, étkezést és kikapcsolódást.

A Westend nem csak látogatói, hanem bérlői számára is biztonságos lehetőségeket kíván teremteni a járványhelyzet során. Szombattól ételteraszok nyílnak a Ferdinánd, illetve a Kabos (Váci út) bejáratoknál - írja közleményében a pláza.

A Westend Teraszokon a vásárlók biztonságosan fogyaszthatják el az éttermekben és kávézókban vásárolt ételeket és italokat. A bevásárlóközpont ezzel is segíti az élet újraindulását mind vásárlói, mind bérlői számára. A Westend Teraszok mindennap 10.00-21.30 óráig tartanak nyitva, az asztalok és a székek a járványügyi előírások betartása mellett (azaz a vendégek közötti minimum másfél méteres távolságot tartva) lesznek használhatók, és ezeken a területeken is biztosítanak kézfertőtlenítőt. Emellett természetesen a bevásárlóközpont szabadtéri területtel rendelkező vendéglátó egységei – az Okay Italia, a Vapiano és a Starbucks – is várják a látogatókat saját teraszaikon.

“Mindannyian látjuk és érezzük, hogy a járvány során mennyire nehéz helyzetbe kerültek a vendéglátóhelyek. Folyamatosan egyeztettünk és jelenleg is egyeztetünk az éttermek és kávézók üzemeltetőivel, így amint az időjárás, illetve a járványhelyzet engedi, lehetőségeinkhez mérten segítjük a vendéglátóegységeket a nyitásban. Ételteraszaink a beltéri ételudvar helyettesítőjeként működnek majd, így a bent megvásárolt ételeket és italokat az előírásoknak megfelelően a teraszon biztonsággal fogyaszthatják a vendégek. Bízunk benne, hogy ezzel a hozzánk látogatók is szívesebben választják a Westendet és bérlőinknek is segítünk, hogy a korlátozások után nagyobb forgalmat bonyolíthassanak.” - mondta el Kovács Orsolya, a Westend marketingigazgatója.

A Westend Tetőkert kedvelőinek sem kell sokat várniuk a nyitásra. Május közepétől megújult külsővel, új funkciókkal, többek között szabadtéri edzőparkkal és izgalmas programokkal várja a látogatókat Budapest legnagyobb, hatalmas zöldfelülettel rendelkező nyilvános tetőkertje - írják. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, piac, piknik, fesztivál, illetve szabadtéri EB meccsnézés is szerepel majd az események között, illetve rövid idő alatt népszerűvé vált közösségi irodaterüket, a Workplace-t is felköltöztetik a tetőkertre. A szabadtéri Workout edzőpark előkészületei pedig már most is javában zajlanak, hogy a sportolni vágyók mihamarabb birtokba vehessék az eszközöket.

A bevásárlóközpont továbbra is kéri az érkezőket, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat, figyeljenek és vigyázzanak egymás egészségére, hiszen csak így térhetünk vissza fokozatosan és biztonságban a járvány előtti életünkbe!

